“Y Rosa”: tatuador traz para o sul do Brasil projeto de recuperação da autoestima de vítimas do câncer de mama

Um dos dez melhores tatuadores do Rio de Janeiro, Yurgan Barret, dá continuidade a 3ª edição do projeto social “Y Rosa”, em que ele tatua, gratuitamente, aréolas no seio de mulheres que já sofreram com o câncer de mama, e precisaram fazer uma cirurgia de mastectomia. Este é um dos tratamentos cirúrgicos mais utilizados nas pacientes, e consiste na retirada total ou parcial da mama.

Para Yurgan, a ação pode ajudar essas mulheres a recuperar a autoestima, assim como aconteceu com a avó, que também foi vítima da doença. “Acredito que nossa pele conta nossa história. Aprendi que há histórias que queremos contar, mas algumas queremos ressignificar, superar ou deixar para trás” afirma ele.

Nesta edição, ele estará na capital catarinense, Florianópolis, entre os dias 17 e 18 de julho, no salão de beleza Souls Beauty. Esta é a primeira vez que ele vem até o sul do Brasil. Nas outras duas edições, o projeto aconteceu no Rio de Janeiro. O método que o tatuador utiliza é de fazer um desenho realista da aréola, em mulheres que tem autorização médica para realizar a tatuagem. Mais informações são disponibilizadas no Instagram de Barret, @yurganbarret.

