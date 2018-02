Yamaha Musical transforma passos de um dançarino em acordes musicais

A Yamaha Musical realizou no Japão um concerto inusitado. No palco, uma orquestra, um piano e, ao invés de um pianista, o instrumento era controlado pelos passos e movimentos de um dançarino. A ação só foi possível graças à tecnologia de inteligência artificial que está sendo desenvolvida com exclusividade e pioneirismo pela marca japonesa.

O renomado dançarino Kaiji Moriyama estava acompanhado de membros da Orquestra Filarmônica de Berlim, Scharoun Ensemble. Cada movimento do artista representava notas e expressões musicais no piano Yamaha Disklavier ™, modelo mais versátil da marca. A ação foi patrocinada pela Tokyo University of the Arts e pela Tokyo University of the Arts COI.

Em desenvolvimento pela Yamaha, o sistema AI (Artificial Intelligence), já pode identificar o movimento de um dançarino em tempo real, analisando sinais de quatro tipos de sensores anexados ao corpo do artista. Este sistema possui um banco de dados que conecta a melodia à dança, criando dados no sistema de melodia (MIDI) instantaneamente, de acordo com os movimentos do dançarino. O programa envia os dados MIDI para um piano Yamaha Disklavier ™ e estes são traduzidos em música.

Para converter a dança em expressões musicais, o piano Yamaha Disklavier ™ é indispensável, pois pode reproduzir uma rica gama de sons com extrema precisão por meio de mudanças sutis ao toque do piano. Além disso, usou-se um Disklavier especial no concerto, que foi configurado com base no modelo CFX da Yamaha, para expressar em detalhes o desempenho do talentoso dançarino Moriyama. A Yamaha acredita que esta performance representa o progresso constante na busca de novas formas de representações artísticas e continuará a desenvolver essa tecnologia para ampliar ainda mais as possibilidades de expressão humana.

Assista:

Yamaha

A Yamaha Musical surgiu em 1887, após Torakusu Yamaha criar o primeiro órgão de bambu do Japão. A empresa se firmou como a maior fabricante de instrumentos musicais do mundo, somando 26 mil funcionários e 89 subsidiárias. Além da liderança no mercado de instrumentos musicais, a empresa está no topo dos mercados de áudio, vídeo e equipamentos de tecnologia da informação.

Dentro de uma estratégia mundial de desenvolvimento, a empresa ainda apoia diversas atividades musicais, incluindo parcerias com escolas de música, realização de workshops, entre outras atividades. A ideia principal é dar suporte para a educação e popularização da música universal e local. No Brasil, a Yamaha Musical está presente desde 1973.

Deixe seu comentário: