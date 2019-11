YouTube lança os Super Stickers; veja como eles funcionam

O YouTube anunciou o lançamento dos Super Stickers em mais de 60 países, para todos os criadores de conteúdo qualificados. Com esse novo recurso, os usuários podem comprar adesivos para interagir com o criador de conteúdo durante as transmissões ao vivo e estreias, para parabenizar o desempenho em um jogo ou mesmo para agradecer pelo criador continuar produzindo um conteúdo interessante, por exemplo. A ideia dessa novidade da plataforma de vídeo é trazer formas divertidas e novas de aprofundar a conexão entre os inscritos e o criador do canal.

A princípio, os Super Stickers se resumem a oito pacotes de adesivos diferentes, sendo que cinco deles são animados e têm descrições exclusivas. Se os espectadores gostarem do Popo, o hipopótamo, eles poderão enviar adesivos na próxima vez que você estiver em uma fase de sucesso. Ainda tem o Limão Energético, o Limão Bebê, o Bushiba e o Maiores Fãs. O primeiro e os próximos lançamentos dos Super Stickers incluem pacotes de adesivos traduzidos para coreano, francês, inglês, japonês e português.

Os Super Stickers foram inspirados pelo Super Chat, em que fãs podem comprar uma mensagem que aparece em posição de destaque em uma transmissão ao vivo. Mais de 100 mil canais já receberam Super Chats e arrecadaram mais de US$ 400 (o equivalente a R$ 1,6 mil) por minuto em algumas transmissões ao vivo. Se o criador de conteúdo já usa o Super Chat, a ativação será feita automaticamente. Os fãs também podem escolher entre uma variedade de preços.

Para se qualificar para o Chat e os Super Stickers, é necessário atender aos seguintes requisitos: seu canal gerar receita, ter mais de mil inscritos, ter mais de 18 anos. O Super Chat e os Super Stickers não estão disponíveis em vídeos com restrições de idade, não listados ou privados. Além disso, os novos recursos também não estarão disponíveis se o chat ao vivo estiver desativado. Eles precisam estar em conformidade com nas diretrizes da comunidade. Se um Super Chat ou Super Sticker for moderado e removido por violar as políticas, a parte da receita que cabe ao YouTube será doada para a caridade, de acordo com anúncio no suporte do Google.

Também é preciso continuar seguindo todas as leis aplicáveis, conforme exigido pelos Termos de Serviço do YouTube. “O dinheiro recebido por meio dos Super Chats e Super Stickers pode ser tratado de modo diferente com base nas leis que se aplicam a você e suas atividades. É sua responsabilidade compreender e seguir todas as leis aplicáveis, incluindo aquelas que regem a possibilidade de ativar, oferecer e enviar Super Chats e Super Stickers e gerar receita com esses recursos”, aponta a empresa.