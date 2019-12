Magazine Zac Efron agradece apoio dos fãs após internação de emergência durante gravação

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Ator contraiu infecção bacteriana em viagem a Papua-Nova Guiné Foto: Reprodução/Instagram Ator contraiu infecção bacteriana em viagem a Papua-Nova Guiné (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ator Zac Efron, 32, usou suas redes sociais na noite deste domingo (29) para tranquilizar seus fãs e agradecer pelo apoio, após uma internação de emergência durante a gravações de seu reality show “Killing Zac Efron” (“Matando Zac Efron”), que aconteceu em Papua-Nova Guiné.

No post publicado em sua conta no Instagram, o ator afirmou que já está de volta aos Estados Unidos, onde passará a Virada de Ano, com amigos e parentes: “Muito grato a todos. Fiquei doente em Papua-Nova Guiné, mas me recuperei rapidamente e terminei as incríveis três semanas no país. Obrigado por todo o amor e preocupação.”

Efron contraiu uma infecção bacteriana um pouco antes do feriado de Natal, após uma sequência de filmagens de aventuras em Quibi. A situação progrediu e o artista teve que ser transportado para o hospital St. Andrews War Memorial, em Brisbane, na Austrália, onde foi tratado.

O reality deve estrear em abril de 2020, mas só nos Estados Unidos, por enquanto, pela plataforma de streaming Quibi. Segundo a produtora, Zac “irá se afundar nas selvas de uma ilha remota para gravar seu próprio nome na história da expedição”.

