Zaffari Hípica na Zona Sul está chegando e reúne lojistas para a entrega simbólica do espaço

Nesta quarta-feira (14/12), o Grupo Zaffari realiza a entrega simbólica de capacetes aos lojistas do Zaffari Hípica, com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2017. CVC, Panvel, O Boticário, Bella Gula, Planeta Surf e Subway estão entre as marcas que já fecharam contrato com o empreendimento. Localizado na Zona Sul de Porto Alegre, o Zaffari Hípica é voltado para compras de conveniência da região, tendo como âncora um Supermercado Zaffari. Reunirá 30 operações entre lojas tradicionais, serviços e uma praça de alimentação, num total de quase 20 mil m² de área, incluindo estacionamento coberto com mais de 200 vagas. Cuidados com Iluminação natural, mall distribuído em andar amplo e único, áreas externas e lounges de convivência marcam o empreendimento.

