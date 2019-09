Zagueiro do Grêmio é convocado para amistosos da Argentina no mês de outubro

*Valéria Possamai

O zagueiro do Grêmio Walter Kannemann foi novamente convocado pela Seleção Argentina. O defensor teve o nome divulgado na lista de convocados para dois amistosos no próximo mês com o técnico Lionel Scaloni. Assim, o argentino desfalca o time em pelo menos duas partidas do Campeonato Brasileiro.

O primeiro compromisso da Seleção será no dia 9, contra a Alemanha. Posteriormente, o adversário será o Equador, no dia 13. Assim, Kannemann fica de fora da partida contra o Ceará, que ocorre no mesmo dia 9 em jogo a ser disputado em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha e, também, contra o Atlético-MG, fora de casa, no dia 13.

A data de apresentação dos convocados ainda não foi divulgada pela Argentina.

#Convocatoria Lista de convocados de la Selección Mayor y Sub 23 para la doble fecha FIFA del mes de octubre. pic.twitter.com/YbU2wREjPr — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 27, 2019

