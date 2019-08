Zagueiro do Grêmio fica de fora da lista de convocados da Seleção Argentina

*Valéria Possamai

O domingo reservou uma boa notícia para os gremistas. O anúncio da lista de convocados da Seleção Argentina trouxe alívio sem o nome do zagueiro Kannemann, para os próximos amistosos contra Argentina e Chile, no próximo mês. Assim, o defensor estará disponível para as decisões pela Copa do Brasil.

Confira a lista de convocados da Seleção Argentina:

Estos son los futbolistas convocados para la #SelecciónMayor y #Sub23 que jugarán amistosos en el mes de septiembre en fecha FIFA 👇 pic.twitter.com/oI9tqXYwSP — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) August 18, 2019

