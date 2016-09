Zagueiro Ernando admite que o Inter precisa fazer cálculos para evitar o rebaixamento

O pânico aos poucos começa a tomar conta do Beira-Rio. Em todos os cantos do estádio e dentro do vestiário, o temor do rebaixamento começa a ganhar proporções tão preocupantes quanto a 18ª colocação do time na tabela do Brasileirão. O vice de futebol Fernando Carvalho afirma que “não se entregará” e que “não jogará a toalha” dando exata noção do tamanho da dificuldade prevista pelo próprio dirigente para a equipe reverter a situação de momento, que não é boa e indica a queda do Inter para a Segunda Divisão. O zagueiro Ernando reconhece que é preciso estar com a calculadora nas mãos a cada rodada.

As projeções mencionam que as chances de queda colorada são de 59%. Se os número não são infalíveis, a produção do time dentro de campo causa pavor. “Temos que usar a calculadora e temos que fazer os cálculos, mas como foi citado na chegada do Fenando Carvalho como dirigente, a gente pensa no próximo jogo. O próximo é o América-MG e vamos pensar na vitória, mas não temos como escapar dessa lógica, principalmente, no jogo em casa. Não podemos mais vacilar no Beira-Rio. Temos de buscar pontos fora e fazer 100% em casa para alcançar a pontuação para escapar de vez”, alertou o zagueiro Ernando.

O técnico Celso Roth diz que fará mudanças no time. O sistema tático deve ser alterado, assim como algumas peças podem ser trocadas. O Inter enfrenta o América-MG na próxima segunda-feira (19), em Belo Horizonte.

