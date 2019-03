Zagueiros são preservados e Marinho volta a ser desfalque em treino do Grêmio

No penúltimo treino antes da partida contra o Juventude, pelo primeiro duelo pelas quartas de finais do Gauchão, o técnico Renato Portaluppi optou por comandar a atividade com portões fechados. Quando a atividade foi liberada à imprensa foi possível observar algumas ausências e uma nova formatação de ataque.

Na atividade, o grupo treinou dividido em dois grupos. Os jogadores realizaram trabalho tático, em campo reduzido. Os zagueiros Paulo Miranda e Marcelo Oliveira não participavam da atividade com bola, quando os portões foram abertos, como forma de preservação.

Geromel com edema na coxa e Kannemann que está com a Seleção Argentina, são desfalques.

Novidades no ataque

O trabalho desta tarde não deu indicativos da escalação, mas o time pode ter surpresas no setor ofensivo. Marinho, que ficou de fora do clássico Gre-Nal, também ficou de fora do treino com bola. Nesta quinta-feira, na reapresentação do time, o atacante não esteve no gramado. Vale lembrar que ma partida contra o Libertad, pela Copa Libertadores, o jogador precisou deixar o campo carregado por conta de dores na panturrilha.

Em uma das formações que trabalhava na atividade desta tarde, chamou a atenção a montagem do setor ofensivo. O time de coletiva trabalhava com uma linha de ataque com Montoya (no lugar de Marinho), Luan e Pepê (na posição de Everton, que está com a Seleção), e André no comando de ataque, no lugar de Vizeu.

Troca de ideias entre dirigentes e treinador

Enquanto ocorria a parte final do treinamentos, o presidente Romildo Bolzan Jr., e o vice de futebol Duda Kroeff estiveram no campo conversando com o técnico Renato Portaluppi. O bate-papo se estendeu por alguns minutos e teve ainda a presença do gerente executivo, Klauss Câmara e do diretor de futebol, Deco Nascimento.

Antes do confronto deste domingo no estádio Centenário, o time realiza um último, com portões fechados. No início da tarde, a delegação inicia a viagem para Caxias do Sul.

Para o primeiro jogo das quartas de finais a provável escalação do Grêmio tem: Paulo Victor, Leonardo Gomes (Léo Moura), Paulo Miranda e Marcelo Oliveira e Bruno Cortez; Michel e Maicon; Marinho (Montoya ou Matheus Henrique) Luan, Pepê e Vizeu (André).

Deixe seu comentário: