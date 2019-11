Inter Zé Ricardo fecha treino para definir substituto de D’Alessandro contra o Botafogo

Por Redação O Sul * | 29 de novembro de 2019

Neilton é o mais contado para assumir a posição na partida, no Engenhão Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Na preparação para a partida contra o Botafogo, o Inter treinou com portões fechados no estádio Beira-Rio, nesta sexta-feira, antes da viagem para o Rio de Janeiro. Para a partida diante dos cariocas, a principal ausência do time é D’Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Sem o camisa 10, o técnico tem quatro opções para escalar o sistema ofensivo: Neilton, Sarrafiore, Rafael Sobis e Nonato. Entre os nomes, o mais cotado é o de Neilton.

Edenilson destaca lições dos adversários para os próximos jogos fora de casa

Para esta rodada, o time, por outro lado, volta a contar com as presenças de Rodrigo Lindoso e Rafael Sobis, que cumpriram suspensão na partida contra o Goiás. Sem William Pottker, lesionado, o atacante Nico López pode seguir entre os titulares.

Assim, uma provável escalação do Inter para a partida contra o Botafogo tem: Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Neilton, Nico López; Paolo Guerrero.

Atualmente, o Inter soma 51 pontos e ocupa a oitava colocação. A partida contra o Botafogo ocorre no sábado, às 19h (de Brasília), no Engenhão, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário