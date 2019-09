Zeppelin Filmes anuncia novo sócio, novo nome e nova marca

Com sede em Porto Alegre e em São Paulo, a ZEPP anuncia uma série de mudanças em sua gestão. Uma das novidades é a chegada de Dudu Venturi, que passa a ser sócio e produtor executivo da empresa, se unindo a Ricardo Baptista da Silva e Gringo Everson Nunes.

“A entrada de Dudu na ZEPP ocorre em um momento importante, marcado por um processo de reestruturação da produtora”, diz Gringo. “Com as transformações do setor, queremos proporcionar uma entrega personalizada, que é uma tendência mundialmente desejada por apresentar soluções criativas, processos mais ágeis e inteligência estratégica. Isso é uma mudança de postura, de filosofia e de conceito da produtora”, explica Dudu.

Esse processo iniciou-se por uma análise estratégica do universo da produção publicitária para estabelecer os novos rumos da ZEPP. A partir disso, veio o reposicionamento de marketing e, como consequência, a transformação do nome e da marca da empresa.

Dudu Venturi (ex-Sentimental) reúne experiência e passagens pelas principais produtoras do país. Junto com Alessandra Gadioli (ex-Wunderman) e Felipe Baracchini (ex-Africa), uma das missões da ZEPP será ampliar o quadro de diretores de cena para reforçar o time plural que veio construindo durante esse ano: “Queremos atrair diretores com talento técnico e estético na execução e habilidade no desenvolvimento de roteiros e projetos, que se aventurem em diferentes plataformas como publicidade, content, programas de TV e séries, cinema, videoclipes e games”, explica Dudu. Já estão nesse time Fernanda Rotta, Paula Jobim e a dupla Player 2, composta por Patrícia Monegatto e Will Martins.

“Acreditamos que a nossa mudança acompanha a evolução do mercado, onde o espectador passou a interagir, engajar e opinar sobre o que consome, mas sempre em busca de boas histórias. E isso é a nossa especialidade, contar boas histórias”, finaliza Ricardo Baptista da Silva.

