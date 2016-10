Zezé compra mansão para viver com a namorada em São Paulo

Zezé Di Camargo acaba de comprar uma mansão de 1,3 mil metros quadrados no badalado Tamboré 2, que pertence a Alphaville, em São Paulo. A ideia é trazer Graciele Lacerda para morar com ele definitivamente no casarão. Por enquanto, Graciele mora oficialmente com a mãe no Espírito Santo e quando vai a São Paulo fica na casa de Zezé, que não é a que ele morou com Zilu. A casa da família Camargo foi vendida e hoje o sertanejo mora de aluguel até que a reforma da nova mansão fique pronta. O prazo de entrega é dezembro.

