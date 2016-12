A relação entre Wanessa e Zezé Di Camargo não anda nada bem. Isso porque o cantor deu a entender que “rompeu” relações com sua filha desde que ela agrediu sua namorada. “A gente não está se falando.” Questionado a respeito de como se sentia em relação ao fato, ele admitiu: “Sempre dói, né?”. No entanto, cantor não especificou há quanto tempo está sem manter relações com sua primogênita que, ao lado de Camilla e Igor, é fruto de seu casamento de mais de trinta anos com Zilu.

