Zezé di Camargo e Luciano terão que pagar quase 2 milhões de indenização a um funcionário

Zezé Di Camargo e Luciano perderam a ação judicial movida pelo músico Elias Flores Rezende. Os cantores terão que pagar R$ 1.750.000,00 parceladamente ao sanfoneiro que integrava a banda da dupla. O músico entrou na Justiça após sofrer acidente quando viajava no ônibus dos sertanejos, em 2007, em estrada de Uberlândia (MG), que lhe causou traumatismo craniano. Recentemente, em nova polêmica, o tio de Wanessa negou ter brigado, recentemente, com o pai da cantora por conta de Graciele Lacerda.

Elias afirmou, após o acidente, ter sido demitido pela dupla. Além disso, alegou não ter recebido férias, 13º salário e demais benefícios pagos, como carteira assinada. A sentença foi proferida pela Justiça do Trabalho de Santa Maria, no Rio Grande do Sul e os filhos do seu Francisco – que, debilitado, pediu o fim das brigas na família – condenados a pagar R$ 2.676.394,24. Segundo a coluna “Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, Zezé e Luciano ofereceram acordo a Elias e o músico aceitou, reduzindo, dessa forma, o valor.

