Zidane curte férias em Ibiza

Três semanas após deixar o comando do Real Madrid, o técnico francês Zinedine Zidane curte as férias com a família em Ibiza (Espanha). Nessa sexta-feira, ele foi fotografado a bordo seu iate, ao lado da mulher, Véronique, e dos filhos Enzo, Luca e Theo, todos jogadores de futebol. O caçula Elyaz, 12 anos, não aparece na imagem.

