Zidane decidiu ficar e tem uma prioridade: manter Cristiano Ronaldo no Real Madri

A declaração de sexta-feira de que gostaria de continuar no Real Madrid na próxima temporada, segundo o jornal “Marca”, foi apenas a exposição de uma decisão que o técnico Zinedine Zidane tomou nos últimos dias: a de que, por ele, continuará no comando do time na próxima temporada.

Diante desta convicção, a publicação diz que Zidane já tem uma prioridade no planejamento: a manutenção de Cristiano Ronaldo. A saída do meia-atacante português tem sido especulada na imprensa espanhola nos últimos meses levando em conta uma possível insatisfação em relação à negociação para renovar o contrato.

Zidane tem sofrido pressão por uma temporada irregular do Real Madrid, que tem como única possibilidade concreta de título a Liga dos Campeões. Eliminado na Copa do Rei, o time tem 15 pontos de desvantagem para o líder Barcelona no Campeonato Espanhol. Questionado frequentemente sobre o seu futuro, Zidane pela primeira vez foi incisivo ao dizer que gostaria de ficar. E, segundo o “Marca”, o Real Madrid também está convencido que a continuidade do treinador é e melhor opção para a temporada 2018-2019. “Só pensa no benefício do clube, do grupo e não coloca interesses particulares à frente em suas decisões. Isso não significa que eles (dirigentes) concordam com tudo o que ele decide, mas concordam com a maioria”, explica o jornal.

