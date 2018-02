Zidane disse que poupou Cristiano Ronaldo por ser ano de Copa do Mundo

Zinedine Zidane surpreendeu ao deixar Cristiano Ronaldo de fora da lista de relacionados para a partida contra o Espanyol. O treinador francês explicou a decisão: quer preservar o craque português em um ano com Copa do Mundo.

Sem CR7 em campo, o Real Madrid perdeu para o Espanyol por 1 a 0, no domingo.

“A temporada é muito larga. Além disso, são jogadores que sabem que no fim da temporada europeia [meio do ano] haverá um Mundial. Eles podem até dizer que não pensam nisso e pode até ser verdade, mas inconscientemente tem um Mundial. Então, digo isso por já ter vivido. Mundial é Mundial”.

Nos últimos 13 dias, Cristiano Ronaldo representou o Real em apenas uma partida – contra o PSG (marcou dois gols na vitória do Real por 3 a 1).

O descanso oferecido por Zidane ocorre em um período decisivo para Ronaldo. O camisa 7 já sofreu os efeitos da maratona de jogos em época de Copa. Em 2014, o atacante português chegou ao Mundial do Brasil longe da melhor forma. Ele se recuperava de lesão na coxa e ainda lutou contra fortes dores (tendinite).

CR7 admitiu que colocou sua carreira em risco no fim do primeiro semestre de 2014, quando não abriu mão da Liga dos Campeões e da Copa, mesmo com o corpo lesionado.

“Na vida você não vence sem sacrifícios e você precisa se arriscar. Nós estávamos em grandes competições e era difícil. Eu não estava bem, mas forcei. No clube as coisas foram bem. Vencemos e eu fiz o último gol no título da Liga dos Campeões, o que eu queria. Com Portugal eu não fui tão bem”, disse o português à revista “World Soccer”, em 2014.

Sem estrelas, Real Madrid perdeu para o Espanyol

Desfalcado de seus principais jogadores, o Real Madrid realizou uma partida pobre foi derrotado por 1 a 0 pelo Espanyol na terça-feira (27), em duelo da 26ª rodada do Campeonato Espanhol realizado no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona. Gerard Moreno fez o gol da vitória dos anfitriões nos acréscimos do segundo tempo.

O resultado deixou o terceiro colocado Real Madrid com 51 pontos, 13 a menos que o líder Barcelona, que tem um jogo a menos. A equipe madrilena pode ver o Valencia, quarto, superá-lo na classificação, pois visita o Athletic Bilbao e pode alcançar 52 pontos em caso de vitória. Já o Espanyol foi à 13ª colocação, com 31 pontos.

Longe do título Espanhol, o Real Madrid terá mais um compromisso pelo torneio nacional antes de encarar o PSG no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O clube madrileno recebe o Getafe neste sábado (3) no Santiago Bernabéu. Três dias depois, o Real vai a Paris decidir a classificação às quartas do torneio continental – na partida de ida, os espanhóis venceram por 3 a 1.

Exceto pela faixa central da defesa – goleiro Keylor Navas e os zagueiros Varane e Sergio Ramos –, Zidane adotou uma formação alternativa que surtiu efeito nos 15 minutos iniciais, porém permitiu que o Espanyol igualasse as ações no decorrer da primeira etapa. Com boa movimentação de Lucas Vázquez, Isco e Asensio, o Real ameaçou o goleiro Diego López, que segurou o 0 a 0 com boas defesas. O que se viu depois foi uma inversão do domínio da partida. Os madrilenos passaram a ser controlados pelo Espanyol, panorama que durou até o segundo tempo e terminou na derrota dos visitantes.

Embora tenha sido acuado pelo Espanyol em alguns momentos do confronto, o Real Madrid sofreu mesmo no ataque. Sem seus principais criadores, o time madrileno foi pobre, exigindo pouco do goleiro Diego López e mostrando dificuldade na construção de jogadas. Fora Cristiano Ronaldo e Marcelo, o Real não contou com Modric, Kroos e Casemiro, trio titular no meio-campo.

Benzema e Bale tiveram oportunidade de mostrar algo contra o Espanyol. O galês foi titular na referência do ataque, mas pouco fez. O francês entrou durante a etapa complementar para assumir o posto de centroavante, deslocando o colega para a ponta. Não deu certo para ambos, que tiveram uma atuação apagada. Bale ainda foi substituído, deixando o campo para entrada de Dani Ceballos.

A equipe da Catalunha chegou a balançar as redes de Navas com Gerard Moreno, porém o gol foi anulado incorretamente pela arbitragem, que considerou que o atacante estava em posição irregular – Marcos Llorente dava condições a Moreno.

Embora tenha ido para o intervalo com o empate, o time da casa voltou dos vestiários controlando a partida e pressionando o Real. De tanto insistir, os catalães foram recompensados com o gol da vitória aos 47min do segundo tempo. Gerard Moreno recebeu cruzamento dentro da área e bateu firme no canto esquerdo de Navas, assegurando o resultado positivo para o Espanyol.

Deixe seu comentário: