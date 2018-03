Zidane fala sobre Neymar: “É loucura pagar 400 milhões de euros por ele”

Com a eliminação do PSG (Paris Saint-Germain) na Liga dos Campeões, para o Real Madrid, voltaram os rumores de que Neymar pode deixar o clube francês, tendo a Espanha como provável destino. Durante coletiva de imprensa, o técnico do Real Madri, Zinedine Zidane, se esquivou dos questionamentos sobre essa possibilidade, mas disse que foi loucura os parisienses pagarem uma fortuna pelo craque.

O francês elogiou o craque brasileiro, mas considerou os valores especulados “uma loucura”. “Eles pagaram 222 milhões de euros por ele, não? É o que é. Quando me compraram por 70 e poucos milhões me parecia uma loucura. Dez anos depois foram 222 milhões de euros”, afirmou Zidane, completando que Neymar se encaixaria em todos os clubes porque é muito bom, como vários jogadores muito bons. “Mas não quero falar de um jogador que não é meu”, disse.

Há poucos dias o jornal esportivo diário espanhol AS publicou que representantes do Real Madrid se reuniram com o pai de Neymar e dois advogados em Paris para tratar de uma possível transferência. Além dos 400 milhões de euros, o equivalente a cerca de 1,6 bilhão de reais, que seriam oferecidos ao PSG, teriam conversado também sobre o salário do jogador e o bônus que receberia pela assinatura do contrato.

O clube espanhol há muito tempo tenta contratar o camisa 10, mas perdeu sua primeira batalha para o rival Barcelona. Desde que Neymar deixou a Catalunha, porém, os rumores de uma possível transferência para Madri ganharam força. O Real acredita, inclusive, que o desejo é mútuo. Desde 2013, quando assinou com Gareth Bale, o clube não faz uma contratação “galática” e acredita que Neymar é o cara certo para liderar a era pós-Cristiano Ronaldo.

Torcida chateada

O que circula no meio é que o atacante brasileiro estaria insatisfeito no PSG e arrependido de ter se mudado para o futebol francês. Muito tem se falado nos últimos dias sobre seu retorno para a Espanha.

No sábado, o diário catalão Mundo Deportivo divulgou o resultado de uma enquete que fez em seu site com torcedores do Barcelona, na qual a maioria rejeita o retorno de Neymar ao clube. De acordo com a publicação, 67% dos fãs do Barça não “esquecem a traição” e não querem a volta do jogador.

Enquanto não define seu futuro na Europa, Neymar segue se recuperando de uma cirurgia que fez no pé direito para corrigir uma fratura sofrida em duelo pelo PSG no Campeonato Francês. A expectativa é que o camisa 10 da seleção brasileira esteja totalmente recuperado poucas semanas antes da Copa do Mundo, que começa no meio de junho, na Rússia.

