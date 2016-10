Zilu diversifica os negócios e vira vendedora de cremes

A pensão de 100 mil reais que Zilu recebe de Zezé Di Camargo todo mês seria suficiente para que muita gente ficasse de pernas para o ar. Inclusive, ela. Mas pensa que a ex do sertanejo deita e rola no dinheiro? Nada disso. Zilu, que é sócia do sertanejo, decidiu diversificar ainda mais seus negócios e agora é representante de uma empresa de venda direta de cosméticos anti-idade.

Zilu é agora uma espécie de consultora da marca Jeunesse Global. E, para alavancar suas vendas na rede, ela garante que usa os produtos. A empreitada começou há duas semanas com o anúncio do primeiro kit para a pele. O negócio de Zilu, porém, não é baratinho. Para se ter ideia, um dos cremes que compõem o “combo pele de Zilu” custa mais de 400 reais.

