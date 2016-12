Zilu elogia o ex-marido, Zezé Di Camargo, mesmo com atraso na pensão: “Proporciona vida digna”

Zilu Godoi usou sua conta no Instagram para exaltar as qualidades de seu ex-marido, Zezé di Camargo. Ela rebateu a notícia de que estaria com sua pensão, de 100 mil reais, atrasada por três meses.

“Fiquei indignada com a repercussão de mais uma notícia envolvendo a minha separação. Dizer o quanto foi difícil separar de um homem digno, honesto e batalhador como você é até redundante. Mas não somos os primeiros nem seremos os últimos ou únicos a oficializar o fim de uma relação”, ressaltou Zilu, se referindo ao cantor, de quem pode usar o sobrenome.

“Quero aqui registrar que você, Zezé, continua honrando com todos os acordos e compromissos que fizemos e proporcionando uma vida digna e com conforto, que construímos juntos. Admiro e respeito o quanto você ainda batalha para sustentar e manter uma família inteira, uma família que se mantém unida e no propósito de te ver feliz. Obrigada por tudo”, escreveu a ex-mulher do artista, sem negar especificamente se sua pensão está mesmo atrasada ou não.

