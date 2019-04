Zoe me deixou mais confiante, menos ansiosa, disse Sabrina Sato sobre a filha

Sabrina Sato divulgou nesta semana um novo vídeo em seu canal do YouTube, onde fala sobre a amamentação da filha, Zoe, de apenas 4 meses.

“A Zoe me deixou mais confiante, menos ansiosa, mais madura.. Filho vem para somar e ela veio somando muito na minha vida. Eu comprei uma máquina elétrica e tiro muito leite. Quando a Zoe está dormindo aproveito para tirar. Desde a gravidez eu já sabia que teria muito leite pelo tamanho que o meu bico do peito ficou. Meu corpo foi se preparando para esse momento. A metade das minhas amigas amamentou e a outra metade não conseguiu. Muitas mulheres dão leite e outras não. Muitos bebês sabem sugar e outros não sabem. Comigo e com a Zoe foi a união perfeita, deu tudo certo desde o nascimento dela. Ela tem 4 meses e está com mais de 7,5 kg. É uma bebê saudável, que nunca tomou uma fórmula, nem suplemento”, contou ela.

“Ela mama muito e nunca mamou uma gota que não fosse do meu peito. É um momento de muita troca, uma conexão muito grande”, completou ela.

Dona de um corpo escultural, a apresentadora da Record TV afirmou que, após dar à luz, aderiu a uma rotina de exercícios mais leves. “Minha preocupação com o físico é muito mais a saúde porque sou desligada. Então, quando estou bem fisicamente fico bem de cabeça. Não sou a louca da academia, treinei muito pouco até para o Carnaval, tenho treinado muito pouco porque não tenho tempo e o tempo que tenho quero ficar com a Zoe”, disse ela.

Segundo a japa, suas prioridades mudaram com a chegada da herdeira: “Minha prioridade sempre foi e será a Zoe. Não foi uma gravidez que planejei, aconteceu e foi uma surpresa que foi muito

boa e feliz. Claro que queria, mas tive que me planejar toda. Tenho programa de TV, muitos compromissos profissionais, faço trabalho para 20 marcas… Mudei a minha vida para esperar a Zoe. Minha vida nunca mais será a mesma. Mudou para muito melhor”.

Dia de vacina

Nesta terça-feira (2), Sabrina Sato aproveitou para colocar as vacinas da filha Zoe, de quatro meses, em dia..A apresentadora recebeu uma equipe especializada em sua casa e fez questão de registrar o momento.

Em seu Instagram Stories, enquanto amamentava a pequena, Sabrina revelou um momento curioso. “Gente, eu estou impressionada com a Zoe. Ela tomou vacina na boca, a do rota-vírus, e ela amou! Queria mais, tomou toda! Tomou sorrindo”, contou a mamãe, toda orgulhosa.

