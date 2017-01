Zona de alto risco

Se com todas as operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, acrescidas de condenações, alguns continuarem a mentir e a recorrerem à corrupção, não haverá dúvida: a preferência deles será por viver numa cela, vendo o sol nascer quadrado. Se quiserem navegar em águas turvas, sabem o destino que terão.

ONDE FICARÁ

Após o anúncio da construção de um presídio de segurança máxima no Estado, começa o jogo do empurra. A maioria das populações quer distância, mesmo quando o governo federal concede benefícios para compensar.

VISÃO ANTECIPADA

Em 1982, o antropólogo, escritor e político Darcy Ribeiro disse: “Se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios”.

Passados 34 anos, alguém tem dúvida?

PRIMEIRA AVALIAÇÃO

No 11º dia do governo Marchezan, os partidos que fizeram a campanha eleitoral e conduziram à vitória concluem: não participam tão ativamente como esperavam da administração municipal. A confiança fica depositada quase que exclusivamente nos técnicos. São os que determinam os rumos entre relatórios, avaliações e exercícios com a tesoura para cortar despesas.

NÃO É POR ACASO

O grupo que conspira pela virada na composição da mesa diretora de Assembleia Legislativa reúne-se na rua Butantã. O nome identifica o Instituto localizado em São Paulo que abriga famoso viveiro de cobras cujo veneno é usado na preparação dos soros antiofídicos.

SEM RESPOSTAS

Sai ano, entra ano, as pautas e perguntas seguem as mesmas: vivemos num mesmo país, falamos a mesma língua, usamos a mesma moeda e somos regidos pela mesma Constituição Federal. Por que tantas disparidades tributárias? Por que o ICMS no Mato Grosso é menor do que no Rio Grande do Sul? Por que é mais fácil abrir uma empresa no Ceará do que em outros estados?

QUAIS E ONDE

A Prefeitura de Porto Alegre fará o que o governo do Estado tenta e não consegue: concluir o levantamento dos seus prédios que estão desocupados ou invadidos.

VOANDO BAIXO

Por dois anos consecutivos a renda per capita do brasileiro caiu 10 por cento. A redução só foi menor na Ucrânia e na Rússia.

RECEITA

“Nas coisas do poder, o melhor detergente é a luz do sol.” Frase de Louis Brandeis que viveu de 1856 a 1941 e integrou a Suprema Corte dos Estados Unidos.

RÁPIDAS

* O senador Lasier Martins aproxima-se do PSDB.

* Partido Solidariedade aguarda pacientemente um lugar ao sol na gestão Marchezan.

* Infiltrações no telhado impedem o acesso de pesquisadores ao Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa.

* O jornal La Nación, de Buenos Aires, abre amplo espaço para Florianópolis, que define como destino ideal. Sobre o Rio Grande do Sul, nenhuma linha.

* É tanta a guerra fiscal entre Estados que vira barbárie.

* Contagem regressiva para a posse: faltam 10 dias para se conhecer Donald Trump além dos palanques.

* O governo fala tão pouco dos detalhes das reformas que a Esplanada dos Ministérios está sendo chamada de esplanada dos mistérios.

