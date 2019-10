Zona Norte de Porto Alegre fica sem água em mais de 20 pontos nesta terça

Serviço do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na Avenida Assis Brasil, Zona Norte de Porto Alegre, vai deixar 25 bairros sem água nesta terça-feira (1º). A interrupção no abastecimento para substituição do registro iniciou às 8h, no corredor de ônibus próximo ao número 2.028, sentido bairro/centro. Em função dos trabalhos, próximo ao Viaduto Obirici, os dois lados do corredor serão bloqueados no trecho. De acordo com o Dmae, o serviço é complexo e demorado, com duração de cerca de oito horas.

Ainda hoje haverá a lavagem de um decantador da Estação de Tratamento (ETA) São João. Em função disso, será reduzida a vazão de água para alguns bairros. A previsão é de que a água retorne no período da noite, podendo normalizar durante a madrugada e ao longo da quarta-feira (2) nas partes altas e nas pontas da rede distribuidora.

Saiba quais bairros estão com redução ou falta de água

Anchieta

Auxiliadora

Boa Vista

Chácara das Pedras

Cristo Redentor

Floresta

Higienópolis

Humaitá

Jardim Europa

Jardim Itu

Jardim Leopoldina

Jardim Sabará

Navegantes

Parque Santa Fé

Passo D´Areia

Passo das Pedras

Rubem Berta

Santa Maria Goretti

São Geraldo

São João

Sarandi

Três Figueiras

Vila Ipiranga

Vila Jardim

Conj. Res. Costa e Silva

