A Afinco (Associação Filhos Nascidos do Coração) abriu inscrições para novas oficinas de capacitação profissional neste mês. As atividades, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, são realizadas no Centro Vida do bairro Rubem Berta, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132 (Zona Norte). Mais informações pelo telefone (51) 3365-7123.

