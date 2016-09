Zoom do Varejo da CDL POA traz case da Livraria Cultura

O CEO da Livraria Cultura, Sergio Herz, é presença confirmada no Zoom do Varejo, promovido pela CDL Porto Alegre. Focada em inovação, a próxima edição do evento será realizada no dia 29 de setembro, das 8h30min às 12h, no Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861), na Capital.

Com o case “O futuro do varejo e o consumidor omnichannel”, o executivo irá abordar o tema sob a ótica do cliente, que, segundo ele, muda com a mesma frequência em que a tecnologia avança. “O consumidor atual compra em diversos canais e pode cruzar as compras nos ambientes físico e online. E ele os usa simultaneamente: site, loja física, celular, tablet, televisão etc. O resultado disso é que a diferença entre as lojas física e online desaparece.” Para Herz, é neste cliente que o comércio precisa focar as atenções, pois essa é a grande tendência do mercado hoje. “Essa mudança no cenário e no comportamento acarreta em um consumidor mais experiente e mais exigente, em busca da satisfação de suas necessidades de consumo, e que chega a gastar cerca de 30% a mais”, completa.

Em formato de conversas, debates e insights sobre o segmento, o evento apresentará também outros exemplos de novas práticas, como o diretor de Marketing e Vendas das Lojas Lebes, Otelmo Drebes Junior; a Diretora de Produto da Ancar Ivanhoe, Mariana Carvalho; e o CTO do Luizalabs da Magazine Luiza, André Fatala. Informações e inscrições pelo site www.zoomdovarejo.com.br.

Comentários