Zulmar Neves palestra em painel executivo na FIERGS

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) promove, no dia 12 de setembro, o “Painel Executivo: Regime Especial de Regularização de Ativos no Exterior”. O sócio-fundador da Zulmar Neves Advocacia – ZNA, o advogado e contador Zulmar Neves, é um dos painelistas convidados do encontro e abordará as inconsistências na legislação do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) e os pontos passíveis de discussão e atenção.

Voltado a empresários, advogados, contadores e interessados no tema, o evento tem início às 13h com o credenciamento. A solenidade de abertura está prevista para 13h30min. O primeiro painel, às 13h40min, versará sobre “Aspectos gerais: quem pode e por que aderir ao RERCT. A nova ordem financeira mundial”, e será seguido pelos painéis “Aspectos controvertidos do RERCT: pontos obscuros e de atenção para quem pretende aderir”, “As inconsistências na legislação do RERCT: pontos passíveis de discussão e atenção”, “A base de cálculo dos valores a serem recolhidos do RERCT: deve-se considerar a posição em 31/12/2014 ou o saldo maior já existente no exterior?” e “Aspectos penais envolvidos no RERCT”. O encerramento está prevista para 18h.

