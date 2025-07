Acontece 26ª Construsul começa nesta terça-feira em Porto Alegre

Com 300 expositores, feira profissional apresenta lançamentos, inovações e programação técnica até sexta-feira (25), no Centro de Eventos FIERGS Foto: Guilherme Gargioni Foto: Guilherme Gargioni

A partir desta terça-feira (22), a indústria da construção civil se encontra em Porto Alegre para conhecer as principais novidades que prometem transformar o setor. Até sexta-feira (25), a 26ª Construsul – Feira Internacional da Construção reúne mais de 300 expositores nacionais e internacionais no Centro de Eventos FIERGS, com lançamentos, tendências e uma ampla programação voltada à qualificação profissional. A feira acontece das 13h às 21h, de terça a quinta-feira, e das 13h às 19h na sexta-feira. O credenciamento é gratuito pelo site www.feiraconstrusul.com.br.

Com 20 mil m² de área de exposição, a 26ª Construsul está entre os principais eventos de negócios da construção civil no país. A expectativa da Sul Eventos, promotora da feira, é receber cerca de 32 mil visitantes, entre profissionais, empresários, construtoras, incorporadoras e varejistas. “A Construsul é uma plataforma de oportunidades, tanto para profissionais quanto para empresas. Mais do que apresentar produtos, ela movimenta a economia do Rio Grande do Sul, promovendo aproximação, networking e evolução constante no setor”, destaca o diretor Wilson Richter.

De acordo com a organização, a edição deste ano deve movimentar R$ 1 bilhão em negócios, considerando o volume de transações realizadas durante a feira e nos meses seguintes. “Recebemos visitantes de diferentes regiões do Brasil e também do Mercosul, o que garante um ambiente favorável à concretização de negócios e ao lançamento de produtos no mercado”, acrescenta Richter.

Feira terá programação gratuita para atualização profissional

Além de apresentar produtos e serviços, o evento oferece uma programação extensa de palestras, seminários e workshops para atualização profissional. As atividades acontecem no 2º andar dos Pavilhões da FIERGS, paralelamente à feira, e são abertas ao público mediante inscrição.

Entre os destaques está o Seminário ITCON, reconhecido como o maior evento técnico da construção civil no Sul do Brasil. Em sua 11ª edição, o encontro ocorre no dia 22 e trará debates sobre inovação, sustentabilidade e inteligência artificial. A iniciativa é promovida pelo Sinduscon-NH e Sinduscom Vales, com ingressos disponíveis pelo Sympla.

Outros temas da programação incluem galvanização a fogo, acabamentos, impermeabilização, funding no mercado imobiliário, segurança nas edificações, industrialização, varejo de Matcon, protensão, construção a seco e atualizações de normas técnicas.

Com olhar voltado aos desafios climáticos, a feira também aborda soluções urbanas para eventos extremos, como as enchentes que afetaram o estado em 2024. Entre os temas em pauta estão cidades resilientes, gestão das águas pluviais, parques esponja e bacias de amortecimento. A programação completa e as inscrições podem ser conferidas em: https://feiraconstrusul.com.br/eventos-paralelos/.

Expositores apresentam novidades

Com mais de 300 empresas participantes, a 26ª Construsul destaca inovações tecnológicas e soluções práticas para diferentes etapas da construção civil.

SERVIÇO

Evento: 26ª Construsul – Feira Internacional da Construção

Data: De 22 a 25 de julho de 2025

Local: Centro de Eventos FIERGS – Av. Assis Brasil, 8787 – Porto Alegre/RS

Horário: De terça a quinta-feira das 13 às 21 horas – Sexta-feira das 13 às 19 horas

Credenciamento: a partir de 22 de junho inscrições gratuitas para profissionais do setor através do website www.feiraconstrusul.com.br. É proibida a entrada de menores de 14 anos.

Promoção: Sul Eventos Feiras Profissionais

Entidades apoiadoras: ABCERAM; ABCIC; ABILUMI; ABRASFE; ABTC; ABNT; ACOMAC Blumenau e Região; ACOMAC Caxias do Sul e Região-RS; ACOMAC Litoral Norte/SC; ACOMAC POA; ACOMAC Sul/SC; AGABRITAS/SINDIBRITAS; ANAPP; ANEST; ANICER; ARES; AsBEA/RS; ASBRAV; ASPEC PVC; CAU/RS; CBIC; Clube de Mão de Obra; CREA-RS; FIERGS; ICZ; ITT Performance; Mulher em Construção; SECOVI/AGADEMI RS; SENGE; SERGS; SINDICER; SINDIVIDROS-RS; SINDUSCOM VALES; SINDUSCON CRICIUMA/SC; SINDUSCON-NH; SINDUSCON Passo Fundo; SINDUSCON Pelotas/RS; SINDUSCON-RS; REDEMAC; SINDILOJAS Porto Alegre; e REDE Construir – ARESUL.

