Política 7 de Setembro: Bolsonaro participa do desfile do Bicentenário da Independência em Brasília

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Este foi o segundo desfile na Esplanada dos Ministérios de que Bolsonaro participou. (Foto: Estevam Costa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou em Brasília do desfile de 7 de Setembro em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil nessa quarta-feira (7). Chefes de Estado de três países de língua portuguesa, o vice-presidente Hamilton Mourão, ministros do governo federal e outras autoridades também compareceram.

É o segundo desfile na Esplanada dos Ministérios de que Bolsonaro participa desde que tomou posse. O primeiro foi em 2019, ano em que assumiu o governo. Em 2020 e 2021, a data foi comemorada em uma cerimônia pequena no Palácio da Alvorada em razão da pandemia da covid.

Participaram do evento os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; Cabo Verde, José Maria Neves; Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló; o secretário-executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias Albano da Costa; e o ministro da Presidência da República de Moçambique para Assuntos da Casa Civil, Constantino Alberto Bacela. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também estava no palanque.

Os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PL-AL); e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, foram convidados para a cerimônia, mas não compareceram.

Em uma rede social, Rodrigo Pacheco disse que as comemorações do 7 de Setembro “precisam ser pacíficas, respeitosas e celebrar o amor à pátria, à democracia e o Estado de Direito”.

Já Arthur Lira lembrou os 200 anos da Independência do Brasil e afirmou que o 7 de Setembro de 1822 “continua ecoando nas ações e nos compromissos de todos”. “O Brasil independente é sempre o que olha para frente”, declarou Lira em uma rede social.

Faixas

Na avenida ao lado do local onde era realizado o desfile, apoiadores de Bolsonaro faziam uma manifestação a favor do governo.

Alguns deles carregavam faixas com dizeres antidemocráticos, pedindo, por exemplo, uma intervenção militar e ruptura democrática. Essas reivindicações são contrárias à Constituição.

Café

Antes do desfile, no Palácio do Alvorada, onde tomou café da manhã com ministros, Bolsonaro concedeu entrevista à TV Brasil, empresa controlada pela União, na qual disse que as pessoas estavam indo às ruas “festejar” os 200 anos de Independência e a “terra onde vivemos”.

“O Brasil é nosso, nós sabemos o que queremos, sabemos que aqui realmente é uma terra prometida, é um paraíso”, declarou.

Bolsonaro chegou ao local do desfile no Rolls-Royce presidencial de 1952, utilizado pela primeira vez em 1953, pelo então presidente Getúlio Vargas.

No carro, ele estava acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e de crianças. Depois, Bolsonaro caminhou – acompanhado por assessores – pela avenida em que o evento acontece, cumprimentando o público presente nas arquibancadas.

Às 9h25, o general Dutra, do Comando Militar do Planalto, pediu a Jair Bolsonaro autorização para dar início ao desfile em comemoração ao Bicentenário da Independência. Por volta das 9h35, houve uma exibição de 28 tratores do agronegócio, com bandeiras do Brasil e das unidades federativas.

O desfile se encerrou por volta das 11h10. Na sequência, Bolsonaro promoveu um ato de campanha na área central da Esplanada dos Ministérios. Ele subiu em um trio elétrico e discursou para apoiadores.

Participantes

Segundo o Ministério da Defesa, o desfile contou com cerca de 3,1 mil militares, sendo, aproximadamente, 600 da Marinha do Brasil (MB), 2.000 do Exército Brasileiro (EB) e 500 da Força Aérea Brasileira (FAB).

Participaram, ainda, veteranos da Força Expedicionária Brasileira (FEB), integrantes do Programa Força no Esporte (Profesp), além de ex-integrantes das Forças de Paz e alunos das escolas do Governo do Distrito Federal. A Esquadrilha da Fumaça, da FAB, também se apresentou.

Bicentenário

Para as comemorações do Bicentenário da Independência, nos primeiros minutos dessa quarta, fogos de artifício verdes e amarelos iluminaram o céu de Brasília.

De acordo com o Ministério do Turismo, seriam 7 minutos de espetáculo. Porém, os fogos duraram pouco mais de 2 minutos. O local escolhido foi a Torre de TV, área central do DF.

No final de agosto, chegou ao Brasil o coração de Dom Pedro I também como parte das comemorações do Bicentenário da Independência. O órgão foi trazido da cidade do Porto, em Portugal, onde é guardado na igreja de Nossa Senhora da Lapa.

