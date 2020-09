Saúde A Anvisa recebeu as informações oficiais para avaliar a retomada de testes da vacina de Oxford para Covid-19

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Anvisa informou que vai retomar o protocolo de análise necessário para a avaliar a retomada de testes. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu, na tarde deste sábado (12, da empresa AstraZeneca, as informações necessárias para iniciar a análise de reativação do estudo clínico com a vacina da Universidade de Oxford no Brasil.

Depois do anúncio de retomada do estudo no Reino Unido, feito pela Universidade de Oxford, a Anvisa informou que retomaria o protocolo de análise necessário para a avaliar o pedido de retomada de testes.

“A Anvisa reitera que está comprometida com a celeridade na análise de todos os dados. Ao mesmo tempo, trabalha para garantir a segurança dos participantes do estudo clínico no Brasil”, informou a agência.

Suspensão

A Anvisa havia recebido na última terça-feira (8) o comunicado de suspensão dos testes da vacina do laboratório AstraZeneca contra a Covid-19, uma vez que o Brasil é um dos países que participam do estudo global.

O laboratório informou que o estudo COV002, que trata da avaliação de segurança e eficácia da vacina ChAdOx1 nCoV-19, seria interrompido temporariamente, até que o evento adverso grave observado em um voluntário do Reino Unido fosse investigado quanto à sua relação com a vacina.

No Brasil, não houve relato de eventos adversos graves em voluntários. A Anvisa manteve contato com o laboratório AstraZeneca para o acesso à totalidade das informações e interlocução com outras autoridades de medicamentos no mundo.

“O objetivo é verificar se, de fato, o efeito inesperado tem relação com a vacina aplicada. Essa investigação é conduzida por um comitê independente de segurança, obrigatório para qualquer estudo clínico regulatório, composto por pesquisadores internacionais que não estejam vinculados ao estudo e que tem por função avaliar o caso e julgar a causalidade do evento adverso”, disse a agência.

“Este tipo de procedimento está previsto no desenvolvimento de vacinas, uma vez que esses estudos têm justamente o objetivo de confirmar a segurança e a eficácia das vacinas. Como órgão regulador, o papel da Anvisa está voltado para a validação da segurança das vacinas que estão sob estudo no Brasil. Não houve relato de eventos adversos graves em voluntários brasileiros”, completou a Anvisa.

Entenda

O recrutamento dos voluntários é de responsabilidade dos centros que conduzem a pesquisa. A Anvisa autoriza os testes após analisar os dados das etapas anteriores de desenvolvimento do produto e de alinhar os requisitos técnicos necessários para os testes.

Para realização de pesquisa clínica envolvendo seres humanos, é obrigatória a aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) e/ou da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

A anuência de pesquisa clínica pela Anvisa se aplica somente àquelas que têm a finalidade de registro e pós-registro de medicamentos, por solicitações de empresa patrocinadoras ou seus representantes. O prazo para início do estudo clínico após a aprovação ética e regulatória é definido pelo patrocinador do estudo. As informações são da Anvisa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde