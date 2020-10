Porto Alegre A concessão da área portuária em Porto Alegre está entre as licitações da semana

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











o certame é referente à concessão de quatro lotes pelo período de cinco anos na Vila Deprc. (Foto: Governo do Estado do Rio Grande do Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após uma tentativa de concessão que não atraiu interessados, nova licitação para o arrendamento de área pertencente à Superintendência do Porto do Rio Grande, localizada na região portuária da capital, será realizada nesta semana.

Agendado para quinta (29), o certame é referente à concessão de quatro lotes pelo período de cinco anos na Vila Deprc. Os locais podem ser destinados para implantação de terminais de movimentação, armazenagem e/ou comercialização de produtos ou insumos da construção, instalação de empresa de navegação ou para qualquer outra atividade que utilize a malha hidroviária.

Organizada pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a licitação é uma das 17 previstas para a semana de 26 a 29 de outubro. No dia 30 de outubro não haverá certames em função do feriado do Dia do Servidor Público.

Reforma de prédios públicos, implantação de postos de fiscalização e cargas em estradas e contratação de serviços técnicos de enfermagem também serão objetos das licitações do período. A lista completa dos processos pode ser acessada no site da Celic. A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e para ampliar a transparência sobre compras e alienações do Estado.

Nova loja

O Município de Porto Alegre e a empresa Edmonton Comércio e Serviços Ltda. firmaram termo de compromisso que estabelece contrapartidas relativas à construção de centro comercial na Zona Norte. Localizado na avenida Assis Brasil, 11.150, o empreendimento contará com 32.343,30 metros quadrados, compreendendo quatro edificações. Um dos espaços será ocupado por uma nova loja da Havan e outro, por um supermercado. Os demais ainda não estão definidos.

O estudo de viabilidade urbanística (EVU) do empreendimento já foi aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), e o projeto arquitetônico da obra está em fase de análise. Entre as principais responsabilidades do empreendedor, está a execução de obras de circulação, de acessibilidade e drenagem urbanas.

Conforme o termo, as obras da nova loja da Havan devem ser concluídas até fevereiro de 2021, e as do supermercado, até julho de 2021. Até esta data, a maioria das contrapartidas deverá estar concluída. Já as obras de drenagem devem ocorrer em duas etapas. A primeira parte está prevista para fevereiro de 2021 e a conclusão, para fevereiro de 2022.

Eventos

Casas de eventos privadas e similares (com alvará específico) interessadas em credenciar seus espaços para atividades voltadas a públicos superiores a 250 pessoas poderão fazer o requerimento pelo e-mail salaempreendedor@portoalegre.rs.gov.br. Os pedidos de adequação de alvará serão analisados pela equipe técnica da prefeitura, e os espaços poderão ser liberados mediante atendimento dos protocolos, a partir de 16 de novembro.

A permissão foi publicada no Decreto 20.763. O dispositivo prevê que as atividades em teatros, auditórios, casas de espetáculos e casas de shows com capacidade superior a 250 pessoas ficam autorizadas mediante protocolos específicos, previamente aprovados pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre