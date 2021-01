Mundo A Organização Mundial da Saúde informou que três vacinas contra o coronavírus estão em fase final de revisão para possível listagem de uso emergencial

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A organização está analisando 13 vacinas no total. (Foto: Reprodução)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta quarta-feira (20) que três vacinas contra a covid-19 estão em fase final de revisão para possível listagem de uso emergencial. A entidade já aprovou o imunizante da Pfizer/BioNTech.

Um documento interno da OMS obtido pela agência de notícias Reuters fornece cronogramas para as possíveis aprovações de vacinas pela agência, indicando que os imunizantes da Moderna, AstraZeneca, Sinopharm e Sinovac podem obter aprovação de emergência nas próximas semanas ou meses.

“Temos uma vacina listada até o momento. Temos mais três em fase final para serem avaliadas para listagem, temos mais duas ainda em apresentação. No total, temos 13”, afirmou Mariângela Simão, vice-diretora-geral da OMS para acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos.

A validação pela OMS também permite que o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) adquiram a vacina para a distribuição a países necessitados.

No domingo (17), as vacinas da AstraZeneca/Oxford e Sinovac/CoronaVac foram aprovadas para uso emergencial no Brasil.

Países mais pobres

A OMS pretende começar a vacinação em países pobres e de renda média baixa em fevereiro, através da aliança Covax – uma iniciativa da organização para garantir o acesso equitativo a uma futura vacina da covid-19.

“Estamos tentando acelerar a distribuição das vacinas. Esperamos começar em fevereiro no máximo de países, mas para isso precisamos da colaboração dos produtores de vacina para a aliança”, explicou Bruce Aylward, assessor sênior do diretor-geral da entidade.

A aliança Covax vai disponibilizar ao menos 2 bilhões de doses de vacinas até o fim de 2021 e 92 países pobres deverão ter acesso a 1,3 bilhão de doses ainda no primeiro semestre. O Brasil participa da aliança, mas não está na lista dos países mais pobres.

Variante

Também nesta quarta, a OMS disse que a variante britânica do coronavírus foi detectada em pelo menos 60 países. Já a cepa sul-africana, que também é mais contagiosa, está em 23 países – três a mais do que em 12 de janeiro.

Por enquanto, ainda não há informação suficiente para determinar se as variantes afetarão a eficácia das vacinas. Especialistas dizem que as vacinas podem ser reformuladas e ajustadas para se adequar melhor ao vírus em questão de semanas ou meses, se necessário. Estudos feitos com a vacina da Pfizer/BioNTech mostram que o imunizante é eficaz contra as variantes e conseguiu neutralizar a mutação do vírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo