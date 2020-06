Rio Grande do Sul A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no Litoral Norte gaúcho mais de 1 milhão de reais em cigarros de contrabando

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Corporação teve um fim de semana movimentado nas rodovias gaúchas. (Foto: Divulgação/PFR)

Durante operação contra os crimes de contrabando e descaminho realizada, agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagraram em um posto de combustíveis na rodovia BR-101, em Osório (Litoral Norte gaúcho), um caminhão que carregado com cigarros trazidos ilegalmente do Paraguai. A carga foi avaliada em pelo menos R$ 1,25 milhão.

Ao ser abordado, o motorista apresentou uma nota fiscal de embalagens plásticas. Mas os policiais desconfiaram e, durante a revista ao veículo, constaram que o documento era forjado e descobriram os cigarros. O homem foi preso e, segundo a corporação, o destino produto seria a região de Novo Hamburgo (Vale do Sinos).

Ainda na BR-101, mas em Torres, a PRF prendeu na tarde deste domingo um homem de 38 anos que transportava 30 quilos de pasta-base de cocaína escondidos dentro na lataria de uma caminhonete Montana de Caxias do Sul (Serra Gaúcha). Após consulta aos sistemas, foi constatado que o homem, oriundo de Campo Bom (Vale do Sinos), possui histórico recente de envolvimento com o tráfico de drogas.

O fim de semana não deu descanso à corporação. Horas antes, a Polícia Rodoviária Federal deteve um dos passageiros de um ônibus que faz a linha Porto Alegre–Uruguaiana (Fronteira Oeste). O veículo foi parado na BR-290 quando passava por Rosário do Sul e tinha no bagageiro uma mala com 10 quilos de maconha e 500 gramas de cocaína. O responsável pelas drogas, um homem de 24 anos, foi conduzido à área judiciária.

Queima de drogas

Na sexta-feira, o Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) da Polícia Civil gaúcha coordenou uma grande queima de drogas, em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado no dia 26 de junho. Foram incineradas cerca de 10 toneladas maconha, cocaína e crack em um local não revelado, por questões de segurança.

A iniciativa fez parte de uma ação estratégica estruturada por uma força-tarefa composta pela Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, com a participação da Polícia Rodoviária Federal.

Conforme delegado Vladimir Urach, diretor do Denarc, desde o começo do ano já foram impostas duas grandes derrotas ao tráficono Estado, incluindo a maior apreensão de drogas sintéticas da história da Polícia Civil gaúcha, com a localização de 14,2 mil comprimidos de ecstasy no bairro Humaitá, Zona Norte de Porto Alegre.

Já no dia 6 de abril, foi realizada a maior apreensão de maconha em 2020 no Rio Grande do Sul, com a localização de 1,5 tonelada da droga em ações na Capital e em Nova Santa Rita (Região Metropolitana). Naquela ocasião, quatro indivíduos acabaram presos em flagrante.

Já a delegada Nadine Anflor, chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, ressaltou que a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário tiveram diversas reuniões para agilizar o processo de incineração de drogas apreendidas: “Essas e diversas outras ações estratégicas estão no planejamento operacional dos órgãos envolvidos no programa ‘RS Seguro’, da Secretaria de Segurança Pública do Estado”.

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que acumula a função de secretário da Segurança Pública, acompanhou o evento e frisou o papel do tráfico e do consumo de entorpecentes como impulsionadores da criminalidade. “Os crimes patrimoniais, por exemplo, têm em sua grande maioria ligação direta com tráfico. Por isso é importante conscientizar a sociedade de que o comércio de drogas está atrás dos grandes crimes”.

(Marcello Campos)

