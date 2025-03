Política A reação de Bolsonaro à troca de afagos entre o presidente Lula e o governador de São Paulo

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Aliados do ex-presidente relataram que ele mostrou surpresa com o tom da troca de elogios Foto: Ricardo Stuckert/PR

O clima amistoso e a troca de gentilezas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas em um evento em Santos (SP), na última quinta-feira (27), chamou a atenção de Jair Bolsonaro.

Aliados do ex-presidente relataram que ele mostrou surpresa com o tom da troca de elogios e passou o recibo de que não gostou do que viu. O ex-presidente, no entanto, sinalizou que não pretendia escalar o episódio e evitou fazer críticas abertas ao governador de São Paulo.

Um dos fatores da queixa do entorno de Bolsonaro sobre os afagos entre Tarcísio e Lula foi o timing político dos gestos. As falas de cortesia aconteceram em meio à investida da gestão de Donald Trump contra o Judiciário e ao governo brasileiros, estimulada pelos bolsonaristas. Aliados do capitão reformado destacam que Tarcísio teceu elogios a Lula em um momento no qual a oposição tenta colar a imagem de autoritarismo no governo.

“O dia de hoje é muito especial. Presidente, eu quero agradecer o senhor porque, desde o início das nossas conversas, colocou esse túnel como prioridade”, afirmou Tarcísio. “O senhor falou: ‘Não está na hora de ter disputa política, temos que atender o cidadão’. É o que estamos fazendo hoje aqui”, disse Tarcísio.

Lula também fez gestos ao governador de São Paulo e afirmou que eles não foram “eleitos para brigar”, para “fazer desaforo com os outros”, mas para compartilhar esforços.

“Tem gente do lado do Tarcísio que não gosta de vê-lo do meu lado, e tem gente do meu lado que não gosta de me ver ao lado dele. A gente tem que ter consciência que tem só um lado, atender bem o povo de São Paulo e do Brasil. Esse é o nosso lado e o nosso compromisso, o restante a gente deixa passar”, afirmou o petista.

Os dois se encontram em um momento em que crescem as especulações sobre uma disputa entre eles pela Presidência da República em 2026. Lula e Tarcísio dividiram palanque político em Santos (SP), para lançar o edital de concessão do túnel Santos-Guarujá. A obra tem investimento estimado em R$ 6 bilhões, divididos igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal.

“É uma obra vital, possivelmente a mais importante do PAC no Estado de São Paulo e só foi possível por conta da atitude civilizada do governo de São Paulo e do governo federal”, disse Lula.

O presidente defendeu uma nova parceria com Tarcísio, para fazer um programa habitacional na Baixada Santista para acabar com as palafitas que ainda existem na região. Lula disse também que o governo federal investiu R$ 60 milhões no aeroporto do Guarujá e disse que esse recurso terá como reflexo mais investimentos para Guarujá, Santos e para o Porto de Santos. Lula ressaltou ainda o fato de sua gestão não ter privatizado o Porto de Santos.

Ao reiterar que é preciso deixar de lado as divergências políticas, Lula disse que está trabalhando da “forma mais civilizada possível com todos os governadores”. “Eu não tenho veto a nenhum governador, a nenhum prefeito”, disse.

“Isso é muito importante para ensinar o que é democracia nesse país. Tínhamos um presidente que não falava com nenhum governador, viajava e não conversava com ninguém. Eu sou exatamente o contrário”, afirmou, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, padrinho político de Tarcísio. As informações são do blog da Bela Megale, no portal de notícias O Globo.

