Mishustin justificou a flexibilização pela estabilização do número de novos casos nos últimos seis dias, em particular em Moscou.

Moscou

O prefeito de Moscou, a região mais afetada do país pela pandemia, também anunciou o fim em 9 de junho do confinamento imposto desde o fim de março.

A primeira etapa da flexibilização começou no início do mês.

“A partir de amanhã [terça-feira] o confinamento e o sistema de salvo-condutos serão suspensos”, afirmou Serguei Sobianin em um vídeo divulgado no Facebook, no qual comemora porque “Moscou encontrou seu ritmo de vida habitual”.

O prefeito disse que os locais públicos e de lazer da cidade abrirão por fases até o fim de junho. No primeiro dia do mês, alguns estabelecimentos comerciais que não vendem alimentos foram autorizados a retomar as atividades, assim como os parques. Também autorizou os passeios por faixas de horário.