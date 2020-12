Mundo A Rússia informou que a vacina Sputnik mostrou eficácia de mais de 90% nos testes finais

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Dados divulgados pelo Instituto Gamaleya ainda não foram revisados por pares (Foto: The Russia Direct Investment FU/Divulgação)

O laboratório russo Gamaleya anunciou nesta segunda-feira (14) que vacina Sputnik V tem eficácia de 91,4% contra a covid-19. A cifra vem dos dados finais da fase 3 de ensaios clínicos. No Brasil, Paraná e Bahia já firmaram acordos com o instituto, mas ainda não houve pedido formal de registro emergencial ou de autorização para testes junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os dados apresentados pela Gamaleya ainda não foram publicados nem revisados por pares, o que deve ocorrer em breve, disse o vice-diretor do instituto, Denis Logunov, em coletiva de imprensa. Segundo o laboratório, foram avaliados números de 22.714 voluntários, dos quais 78 apresentaram covid-19. Destes, 62 faziam parte do grupo de controle, que recebe um placebo no lugar da vacina.

Logunov disse ainda que o imunizante também protegeu os voluntários da forma grave da doença em 100% dos casos. Entre os pacientes que receberam o placebo e se infectaram, 20 apresentaram sintomas graves.

Os números são idênticos aos dados preliminares publicados no último dia 24, baseado em 39 casos de covid-19 entre os voluntários, o que indica que a taxa de eficácia se manteve constante.

Vacinação em massa

Cerca de 200 mil pessoas já receberam a Sputnik V na Rússia como parte da campanha de vacinação em massa, iniciada em setembro no país, que enfrenta uma segunda onda da covid-19 e registra mais de 2,6 milhões de infecções pelo Sars-CoV-2. O diretor do Gameleya, Alexander Gintsburg, estimou que boa parte da população russa, de 145 milhões de pessoas, será vacinada no próximo ano. Ao todo, 320 mil doses já foram distribuídas na primeira fase de imunização.

Segundo Kirill Dmitriev, presidente do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), fundo soberano do governo da Rússia que financia o desenvolvimento da vacina do Gamaleya, os dados consolidados da fase 3 da Sputnik V devem embasar pedidos de registro junto às agências reguladoras da Bielorrússia, Índia, Emirados Árabes Unidos e Argentina. Na última quinta-feira (10), o presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou que o país pretende imunizar 300 mil pessoas até o fim do ano com a vacina russa.

Dmitriev disse ainda que as reguladoras da Rússia devem decidir em breve se suspenderão o recrutamento de novos voluntários por razões éticas. Diversos países e agências governamentais se veem diante do dilema de continuar ou não a administrar placebos em ensaios clínicos ao mesmo tempo em que a vacinação em massa está em curso.

Na última sexta-feira (11), o Gamaleya e a farmacêutica britânica AstraZeneca anunciaram que farão testes combinando seus dois imunizantes, ambos baseados na tecnologia de vetor viral para o transporte do RNA do novo coronavírus. Enquanto a fórmula russa usa dois tipos de adenovírus (vírus responsável por resfriados comuns) encontrados em humanos, a vacina britânica tem como base um adenovírus de chimpanzé.

