Coronavírus no Brasil

As mortes decorrentes da pandemia do novo coronavírus chegaram a 160.496, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde divulgado na noite desta terça-feira (3), a partir de dados das secretarias estaduais de saúde.

Em 24 horas, foram registrados 243 óbitos. Ainda há 2.316 falecimentos em investigação.

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia atingiu 5.566.049. Nas últimas 24 horas, foram notificados 11.843 novos diagnósticos positivos.

Conforme a atualização do Ministério da Saúde, ainda há 377.337 pacientes em acompanhamento. Outras 5.028.216 pessoas já se recuperaram da doença, ou seja 90,3% do total de infectados.

Os casos e mortes são menores nos domingos e segundas-feiras em função da limitação de sistematização dos dados e alimentação do painel do Ministério da Saúde pelas secretarias estaduais aos fins de semana. Já às terças-feiras os números diários tendem a subir pelo acúmulo de casos do fim de semana reportado neste dia. Nesta semana, com o feriado do Dia de Finados, houve também uma redução do envio de registros pelas autoridades estaduais de saúde.