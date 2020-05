Notas Capital Junho terá cursos gratuitos de informática

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Estão abertas as inscrições para cursos à distância e gratuitos de informática, oferecidos pela prefeitura de Porto Alegre com o objetivo de promover a qualificação profissional de pessoas com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social. As aulas têm início previsto para o dia 15 de junho. Os candidatos podem se inscrever em link específico no site www.leadfortaleza.com.br

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital