Notas Capital Prosseguem inscrições do Prêmio Minuano

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Prosseguem até o dia 30 de junho as inscrições para a terceira edição do Prêmio Minuano de Literatura, promovido pelo IEL (Instituto Estadual do Livro) em parceria com a UFRGS. Ao todo, são 11 categorias. Podem participar do certame autores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul, assim como publicações de editoras sediadas no Estado. Mais informações pelo telefone (51) 3314-6450.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital