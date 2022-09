Rio Grande do Sul Acampamento Farroupilha de Porto Alegre recebe espetáculo sobre a origem do povo gaúcho

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com entrada franca, atração pode ser conferida às 19h de sábado e domingo. (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nas noites deste sábado (17) e domingo, o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre recebe o espetáculo teatral “Quatro Tentos de Uma Raça – Do Cipreste ao Piratini”, que homenageia a história e as tradições do Rio Grande do Sul. A atração pode ser assistida de forma gratuita no palco principal do Parque da Harmonia, às 19h.

A montagem conta com quase 100 artistas, em uma performance com foco na origem do povo gaúcho. A criação e direção são assinadas por Rinaldo Souto, que acrescenta:

“Também será uma imersão na Província de São Pedro do Rio Grande, pelos idos de 1835, abordando de forma lúdica os motivos que desencadearam a Guerra dos Farrapos, bem como os planos e estratégias dos líderes farroupilhas”.

A edição deste ano do evento abrange mais de 70 atrações culturais, dentre shows, espetáculos teatrais, declamações e apresentações instrumentais. Programação completa e informações adicionais podem ser conferidas em acampamentofarroupilhapoa.com.br.

“Estamos satisfeitos com o envolvimento das pessoas que chegam ao parque. Temos uma programação com diversidade cultural e étnica para todos conhecerem ainda mais o nosso Rio Grande e as pessoas que construíram a nossa tradição”, destaca a presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso.

O Acampamento Farroupilha 2022 é realizado pela prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Smcec), em parceria com a GAM3 Parks.

Ação solidária

A Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas está divulgando campanhas de arrecadação de fundos para apoiar aos piquetes Amigos do Sul e Freitas Brasil, destruídos na noite de quinta-feira (15) por um incêndio de causas ainda desconhecidas e que não deixou feridos. Qualquer pessoa pode ajudar com doação de dinheiro e materiais.

A contribuição financeira deve ser realizada mediante vaquinha virtual ou transferência por sistema pix – os dados também estão no site oficial do evento. Já os materiais podem ser entregues diretamente na Casa do Gaúcho, do Parque da Harmonia, com preferência para os seguintes itens:

– Extintor de incêndio.

– Mesas.

– Cadeiras.

– Louças.

– Pratos.

– Talheres.

– Panelas.

– Xícaras e copos.

– Espetos.

– Grelhas.

– Fogão.

– Parrillas.

– Insumos de cozinha e limpeza.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul