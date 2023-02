Geral Acionistas minoritários das Lojas Americanas pedem bloqueio de bens de sócios majoritários e afastamento de conselheiros e diretores executivos

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

O pedido aponta suposta "gestão fraudulenta" por parte da varejista ocultada pelos balanços financeiros auditados pela PwC. (Foto: Reprodução)

Uma ação movida na Procuradoria da República em São Paulo pede o bloqueio imediato de bens – incluindo imóveis e ações – dos acionistas majoritários da Americanas, além do afastamento de todos os conselheiros e diretores executivos da rede varejista.

O pedido foi feito por um grupo de acionistas minoritários representados por um escritório de advocacia paulista.

Na ação, o grupo pede, ainda que todos os conselheiros e diretores da Americanas e, também, os sócios da empresa PwC que auditaram os balanços financeiros da rede sejam investigados por crime financeiro.

Dentre os argumentos apresentados à Procuradoria, o pedido aponta suposta “gestão fraudulenta” por parte da varejista ocultada pelos balanços financeiros auditados pela PwC. O documento enfatiza que os acionistas minoritários “viram seu patrimônio reduzido a pó” após a descoberta do escândalo financeiro.

“Com este cenário de provável fraude contábil derivada de gestão fraudulenta, os mais de 146 mil acionistas minoritários da Americanas (AMER3) que acreditaram na solidez e na confiabilidade da governança corporativa do Grupo, na competência e honestidade das auditorias realizadas pela empresa PWC (PricewaterhouseCoopers), assim como em todas as informações disponibilizadas aos investidores na central de resultados da empresa , viram seu patrimônio reduzido a pó”, destaca trecho do pedido.

Bancos credores

Em outra frente, bancos estrangeiros se juntaram formalmente ao grupo de bancos credores nacionais da Americanas para tentar avançar na negociação com a empresa. Segundo pessoas que acompanharam as ações, representantes de JPMorgan, Bank of America e Goldman Sachs participaram das conversas.

Um dos objetivos dos bancos é buscar a tese de “desconsideração da personalidade jurídica”, para cobrar os acionistas bilionários da Americanas: Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles. Quando uma empresa quebra, os credores têm direito a tentar retomar os bens e ativos só da companhia – a responsabilidade dos sócios é limitada. A exceção é quando tem fraude, o que leva direto aos controladores.

De acordo com o executivo de um banco credor, que preferiu não se identificar, todos os bancos estão indo pelo mesmo caminho. Segundo ele, a única questão é analisar juridicamente qual deve ser o foro de cada ação, se no Brasil ou se no exterior.

Até aqui, Bradesco e Itaú conseguiram na Justiça de São Paulo sinal verde para produzir antecipadamente provas que possam comprovar quem foram os responsáveis pelo que suas defesas qualificam como fraude. No caso do Bradesco, a autorização é para a apreensão de e-mails de executivos e conselheiros da companhia, inclusive os que já deixaram os cargos, nos últimos dez anos. A Americanas alegou que o banco não poderia fazer essa coleta, mas até aqui, não obteve sucesso.

O que os bancos buscam é comprovar que houve fraude e que os acionistas de referência sabiam a respeito. Entre banqueiros, é comum a afirmação de que Carlos Alberto Sicupira, um dos membros do “trio”, tinha voz decisória no dia a dia da Americanas, e que, portanto, não se pode supor que estaria distante de debates sobre as contas e o endividamento da empresa. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

