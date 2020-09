“Nós já temos uma plataforma que sabemos que deu certo e que está oferecendo um atendimento multidisciplinar para as vítimas de violência doméstica na pandemia. Percebemos um aumento considerável nos casos de abuso sexual que chegavam até nós, porque o Justiceiras se consolidou como um canal de fácil acesso, com acolhimento e sem culpabilização da vítima e com a garantia do encaminhamento do caso para o sistema de Justiça”, explica a promotora Manssur.

Desde que foi criado, o projeto já atendeu 1.800 vítimas, muitas delas de abusos sexuais cometidos por professores, médicos e líderes religiosos. Com os casos de assédio na indústria cinematográfica vindo à tona, sentiu-se a necessidade de criar uma plataforma para receber essas denúncias, fazendo a conexão com o movimento #MeToo.

A expressão “me too”, que em português significa “eu também”, se tornou o símbolo de um movimento global contra o assédio sexual criado pela ativista Tarana Burke e que se fortaleceu em 2017, a partir das acusações de abuso feitas por quase uma centena de mulheres — incluindo atrizes como Gwyneth Paltrow e Ashley Judd — contra o então poderoso produtor de Hollywood Harvey Weinstein. Em março deste ano, ele foi condenado a 23 anos de prisão por agressão sexual e estupro.

“Há 13 anos eu atuo com vítimas de violência sexual e recebo muitas denúncias. E o que se percebe é que raramente elas são individuais, geralmente são coletivas, porque os agressores atuam de forma serial. Então quando uma vítima fala, outras aparecem com histórias muito similares”, explica a advogada Marina Ganzarolli.

Ela considera que, apesar de o Brasil ter iniciativas de acolhimento a vítimas de violência e ter registrado grandes denúncias coletivas de assédio nos últimos anos, como o caso que envolveu o líder religioso João de Deus, o país nunca se apropriou do movimento #MeToo.

“Houve grande repercussão da hashtag aqui, mas a gente não se apropriou dessa campanha como poderia ter feito à época. No setor audiovisual, o mais próximo que tivemos do #MeToo dos EUA foi o “Mexeu com uma, mexeu com todas”, que foi impulsionado pela denúncia da figurinista Su Tonani contra o ator José Mayer”, relembra Ganzarolli.

Como denunciar

Ao acessar o site do #MeTooBrasil, a pessoa seleciona a opção para registrar a denúncia e é encaminhada para um formulário, onde irá fornecer seus dados, relatar o ocorrido e apontar que tipo de auxílio quer receber. A denúncia não é automaticamente enviada para as autoridades. Primeiro, as profissionais da rede entram em contato e oferecem um acolhimento multidisciplinar, com orientação jurídica e psicológica gratuita.

A iniciativa garante o sigilo das informações. Só têm acesso aos dados os voluntários responsáveis pelo atendimento específico de cada caso e todos os profissionais envolvidos assinam um termo de confidencialidade para atuar no projeto. As vítimas também podem apenas compartilhar relatos de forma anônima, se assim preferirem.