Economia Agências do Sine voltam a atender presencialmente a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atendimentos seguirão cuidados com higienização e disponibilização de EPIs aos agentes Foto: Felipe Farias/Ascom Stas Atendimentos seguirão cuidados com higienização e disponibilização de EPIs aos agentes. (Foto: Felipe Farias/Ascom Stas) Foto: Felipe Farias/Ascom Stas

Agências do Sine (Sistema Nacional de Emprego) no Rio Grande do Sul voltam a atender de forma presencial a partir de segunda-feira (11). A reabertura visa, sobretudo, auxiliar beneficiários do seguro-desemprego que estão com dificuldades para encaminhamentos on-line.

As agências fecharam em março como medida de prevenção ao novo coronavírus. A proposta da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) é de que o atendimento presencial nas 153 agências seja exclusivo a estes casos, evitando aglomerações. Para alinhar estratégias, diversas videoconferências foram realizadas nos últimos dias com a secretária de Trabalho e Assistência Social, Regina Becker, o diretor-presidente da FGTAS, Rogério Grade, delegados e agentes regionais do trabalho e coordenadores das Agências de Desenvolvimento Social.

“É importante que as pessoas sejam acolhidas, recebidas e orientadas da melhor forma possível, principalmente aquelas que mais necessitam e estão com problemas para acessar as linhas digitais e encaminhar o seu seguro-desemprego. Estamos passando por um momento delicado, em que o trabalhador procura encontrar soluções para os seus problemas. O atendimento vai facilitar este processo e pode auxiliá-lo, ainda, a encontrar saídas para outras situações que está vivenciando”, destaca a secretária Regina.

“Além disso, as agências podem informar sobre possíveis vagas ofertadas em cada região para quem acabou de perder o seu emprego”, completou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia