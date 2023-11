Brasil Agressão de marido contra Ana Hickmann: o que se sabe sobre o caso registrado em condomínio no interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Ana e Alexandre estão juntos há 25 anos e têm um filho, que também se chama Alexandre. Foto: Reprodução Ana e Alexandre estão juntos há 25 anos e têm um filho, que também se chama Alexandre. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A modelo e apresentadora Ana Hickmann prestou queixa contra o marido, Alexandre Correa, na noite de sábado (11), na delegacia de Itu (SP). O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica. O casal mora em um condomínio na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), Ana Hickmann relatou que teve o braço pressionado por uma porta e que o marido ameaçou agredi-la com uma cabeçada. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) confirmou o registro do boletim de ocorrência e disse que o caso está sendo investigado.

Ana e Alexandre estão juntos há 25 anos e têm um filho, que também se chama Alexandre. Natural do Rio Grande do Sul, Ana Hickmann começou a carreira de modelo aos 15 anos e estreou na TV em 2004. Atualmente, é apresentadora da TV Record e é sócia do Instituto Ana Hickmann, que oferece cursos profissionalizantes na área da beleza e tem filiais em vários estados brasileiros. Em novembro de 2020, Alexandre revelou que recebeu diagnóstico de câncer no pescoço. Após cerca de três meses, o empresário anunciou nas redes sociais que estava curado da doença.

Entenda o caso

Ana Hickmann acionou a Polícia Militar pelo telefone na tarde de sábado. Na sequência, a corporação foi até o condomínio onde o casal mora. Segundo o registro, a modelo relatou aos policiais que estava na cozinha da casa da família, por volta das 15h30. Junto do casal, estavam o filho, de 10 anos, e duas funcionárias. Ela contou aos policiais que conversava com o filho e que o marido não teria gostado do conteúdo da conversa e começou a repreendê-la, aumentando o tom de voz, o que teria assustado o filho do casal, que saiu do ambiente.

Conforme o BO, a apresentadora relatou que, após a discussão, Alexandre Correa a teria pressionado contra a parede e ameaçado agredi-la com uma cabeçada. Ela afirmou que conseguiu afastar o marido e pegar o celular, mas, neste momento, Alexandre teria fechado a porta de correr da cozinha, pressionando o braço esquerdo dela.

Ainda de acordo com o BO, Ana Hickmann informou que conseguiu trancar Alexandre no lado externo da casa e chamar a polícia. Quando a PM chegou à residência, o marido dela não estava mais no local. Até a manhã desta segunda-feira (13), as autoridades não confirmaram se o empresário retornou para casa.

Segundo os policiais militares que estiveram na casa, Ana Hickmann procurou atendimento médico na Santa Casa, em Itu, por conta própria. A Polícia Militar informou que ela foi atendida por um ortopedista, que fez exames e imobilizou o braço esquerdo dela com uma tipoia. No raio-x, o médico diagnosticou que a modelo apresentava uma contusão no cotovelo esquerdo. Em seguida, ela foi liberada pela equipe médica e escoltada pela Polícia Militar até a Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o registro da ocorrência, além da presença do filho do casal, havia duas funcionárias no momento da discussão. Uma das funcionárias assinou o boletim de ocorrência como testemunha. Ana Hickmann foi orientada quanto à solicitação de medida protetiva, conferida pela Lei Maria da Penha, mas decidiu não requerê-la.

A apresentadora usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para agradecer as mensagens de apoio.

“Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, escreveu no Instagram.

Em nota publicada nas redes sociais, Alexandre Correa admitiu o desentendimento, informou que ele não teve maiores consequências e reforçou ter sempre tratado a apresentadora “com zelo e respeito”.

“Nota de esclarecimento: De fato, na tarde de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório”.

