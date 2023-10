Esporte Ainda desfalcado de Lionel Messi, o Inter Miami chega à sua terceira partida sem vitória na liga norte-americana de futebol

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Equipe da Flórida ocupa o 13º lugar na tabela da competição. (Foto: Divulgação/MLS)

Em partida que reforçou neste fim de semana a sua dependência em relação a Lionel Messi, o Inter Miami não passou de um empate em 1 a 1 contra o New York City, pela 30ª rodada da Major League Soccer (MLS), a Liga de futebol dos Estados Unidos.

A equipe ao meia-atacante argentino só conseguiu evitar a derrota com um gol nos acréscimos do segundo tempo de jogo no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale (Flórida). O gol foi marcado de cabeça por seu conterrêno Tomas Avilés aos 49 minutos. Menos de um minuto depois, o também argentino David Ruiz acertou o travessão, quase concretizando uma virada espetacular.

Messi está “de molho” por causa de um problema muscular. Ele não entra em campo desde o dia 7 de setembro, quando marcou o gol da vitória da Seleção de seus país sobre o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. E sem o seu principal nome, o Inter Miami já não vence há três jogos (dois empates e uma derrota).

O placar contra o time novaiorquino deixou o Inter Miami em 13º lugar entre os 15 participantes do torneio, com 33 pontos. Faltando quatro jogos na liga MLS, seu próximo compromisso está marcado para esta quarta-feira (4), às 21h30min (horário de Brasília). O adversário da vez é o Chicago Fire, que jogará em casa.

A equipe de Messi ficou 12 jogos invicta com ele em campo. Mas atualmente está perigosamente perto de dar adeus às chances de classificação, após empatar com Orlando City e New York City (e ainda perdeu o título da Copa dos Estados Unidos para o Houston Dynamo, do Texas).

Já o New York City é o oitavo colocado (38 pontos) e visitará o DC United na capital norte-americana Washington. O clube onde atuam os brasileiros Thiago Martins e Talles Magno não tem mais chance de classificação direta para os “play-offs”: está em oitavo lugar (38 pontos) e luta para ao menos chegar à repescagem.

Resumo

A partida sofreu um atraso de mais de uma hora para começar por causa da chuva forte sobre o DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale. Apesar disso, os torcedores não deixaram as arquibancadas.

O primeiro tempo foi bastante morno, com bastante cautela dos jogadores de ambos os lados, principalmente pela condição do gramado, que estava encharcado pela chuva.

Mais confiantes na volta do intervalo, os atletas começaram a se arriscar mais, até que Santiago Rodríguez Molina abriu o placar para os visitantes, aos 35 do segundo tempo.

A derrota parcial deixaria a situação do Inter Miami na tabela bastante complicada e quase sem chances de classificação para os playoffs, mas as coisas mudaram nos acréscimos.

Faltando apenas 2 minutos para o apito final, Tomás Aviles conseguiu balançar as redes para os donos da casa e empatou o placar em 1 a 1 ao marcar seu primeiro gol pela equipe. Por muito pouco o Inter não virou o jogo no minuto seguinte.

