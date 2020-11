Porto Alegre “Ainda não é momento para relaxar as medidas de prevenção do coronavírus”, ressalta a prefeitura em mensagem aos porto-alegreneses

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Capital gaúcha tinha nesta quinta-feira 198 leitos de UTI ocupados por pacientes de Covid. (Foto: Robson da Silveira/PMPA)

Apesar de a prefeitura considerar a situação sanitária de Porto Alegre como “sob controle” após oito meses desde o início da pandemia, a cidade tem 198 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados por pacientes de Covid. O número faz parte dos argumentos citados pela SMS (Secretaria Municipal da Saúde) para pedir à população que mantenha os cuidados: “Não é o momento de relaxar”.

Em mensagem publicada no site da administração municipal, o Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus – sob o comando do chefe do Executivo municipal e que conta com a participação de especialistas – ressaltou estar atuando de acordo com “as melhores evidências”, a fim de permitir a liberação de atividades econômicas:

“Monitoramos constantemente diversos dados, incluindo a ocupação hospitalar por casos suspeitos e confirmados, novos casos e a demanda de síndrome gripal nos serviços ambulatoriais. A flexibilização escalonada, obedecendo ao tempo para verificação do impacto de cada reabertura de atividade na transmissão do vírus, permite que os avanços sejam contínuos”.

O colegiado também analisa os dados da mobilidade urbana e da atividade econômica da cidade. “Todas as medidas adotadas pela gestão municipal são baseadas nessas informações”, acrescentou.

Ainda de acordo com o Comitê, para que Porto Alegre mantenha o sucesso no controle da pandemia, é fundamental que a população tenha consciência de que o vírus segue circulando. Todos os cuidados devem ser mantidos, como evitar aglomerações e manter os hábitos de higiene.

Esforço coletivo

O grupo também apelou para o lado positivo: “Se até agora a Capital apresenta resultados que servem como referências nacionais, é também graças ao esforço dos 1,5 milhão de porto-alegrenses que fizeram a sua parte, deixando de conviver com familiares e amigos, sacrificando seus negócios ou empregos. Há quase oito meses, os profissionais de saúde estão arriscando suas vidas para cuidar dos pacientes da Covid”.

“É importante, também, assegurar que o comitê atuará rapidamente no controle da pandemia se os indicadores apontarem de maneira consistente uma nova aceleração de contágio.

Situação sanitária

Conforme boletim divulgado na noite desta quinta-feira (5) pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Porto Alegre contabiliza desde março um total de pelo menos 46.671 testes positivos de coronavírus, com 1.326 óbitos – números que mantém a cidade no topo do ranking da pandemia no Rio Grande do Sul. O contingente abrange 41.628 recuperados.

Também foram registrados 127.581 resultados negativos para Covid, ao passo que outros 8.339 permanecem sob análise. Já o número de pacientes de Covid internados em UTIs (UnidadeS de Terapia Intensiva) de hospitais locais somam no momento 197 adultos e uma criança. Há também 30 casos suspeitos de adultos e cinco infantis.

(Marcello Campos)

