Grêmio Alberto Guerra é eleito presidente do Grêmio até 2025

Por Marcello Campos * | 12 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Posse do novo presidente será na quarta-feira, no auditório do Conselho Deliberativo da Arena do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Dirigente será empossado na próxima quarta-feira (16). (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um processo com a participação de 14.895 de um total de 33.673 sócios aptos, Alberto Guerra foi eleito na tarde deste sábado (12) novo presidente do Grêmio, sucedendo Romildo Bolzan. Ele obteve 8.624 votos (57,9%) contra o adversário Odorico Roman (6.181 votos, ou 41,5%) e comandará o clube porto-alegrense no triênio 2023-2035.

Também foram computados 90 nulos e brancos. Os números do pleito – realizado presencialmente na Arena Tricolor ou de forma on-line) teve divulgação oficial às 17h15min pelo presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin, acompanhado da Comissão Eleitoral.

Alberto Guerra terá como vice-presidentes Gustavo Bolognesi, Luciano Feldens, Eduardo Cozza Magrisso, Fábio Floriani, Geraldo Barbosa Correa e José Carlos Corrêa Duarte. “Serei mais um a tentar colocar o Grêmio nos lugares onde todos querem, que é disputando títulos”, declarou o cartola, que tomará posse na próxima quarta-feira (16).

Trajetória

Advogado especializado em marcas e patentes, Alberto Guerra tem 48 anos e é sócio gremista desde 1997. Ele atuou no departamento jurídico do clube e assumiu a vice-presidência de futebol em 2010, cargo ao qual voltou em 2016. Seu currículo inclui três conquistas do Campeonato Gaúcho (2010, 2018 e 2019).

Durante a campanha, Guerra prometeu montar um elenco competitivo para o ano que vem, quando o Grêmio estará de volta à Primeira Divisão. Ele também garantiu ter feito propostas a alguns jogadores para que reforcem o elenco tricolor – incluindo o atacante uruguaio Luis Suárez, atualmente no Nacional de Montevidéu e que disputará a Copa do Mundo.

Para o departamento de futebol, pretende contar com o diretor-executivo Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro. Já para o comando técnico do time, seu nome preferido é o do atual comandante, Renato Portaluppi.

* Por supervisão de: Carolina Rodrigues

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio