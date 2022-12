Futebol Alemanha vence a Costa Rica por 4 a 2 mas as duas seleções acabam eliminadas da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Alemães largaram na frente, buscaram a virada e ampliaram, mas vitória do Japão no outro jogo acabou com as chances alemãs Foto: Reprodução/FIFA Alemães largaram na frente, buscaram a virada e ampliaram, mas vitória do Japão no outro jogo acabou com as chances alemãs. (Foto: Fifa/Reprodução) Foto: Reprodução/FIFA

Mesmo tendo chegado à terceira rodada do Grupo E na última colocação, a Alemanha tinha um certo favoritismo contra a Costa Rica para conquistar a vaga às oitavas de final. Os germânicos saíram na frente, mas os latino-americanos viraram, temporariamente eliminando os europeus.

Com um futebol mais efetivo, porém, os alemães empataram, devolveram a virada e ainda fizeram 4 a 2. Com a derrota espanhola contra o Japão, porém, o resultado foi insuficiente para classificar a seleção alemã às oitavas. Derrotada, a Costa Rica também voltará para casa.

O jogo

Antes de fechar o primeiro minuto de jogo, Celso Borges e Thomas Müller se chocaram de cabeça em disputa de bola, mas nada grave. Em seguida, Musiala recebeu perto da grande área e fez a primeira finalização do jogo, parando na defesa do goleiro Navas.

Aos 4, os alemães chegaram pela esquerda com Musiala, que deixou a bola para Gnabry finalizar e fazer a bola passar perto do gol. A assistente mexicana Karen Diaz, porém, marcou impedimento. Aos 6, a Alemanha entrou na área, de novo com Musiala, que driblou quatro da Costa Rica, mas não conseguiu a finalização.

Aos 8, Kimmich subiu pela direita, fez o cruzamento na direção de Müller que cabeceou, mas a bola foi para fora. Aos 9, a Alemanha finalmente chegou ao gol. Musiala puxou contra-ataque, fez o passe para Raum e o lateral mandou na grande área para Gnabry, que cabeceou para o fundo das redes. Costa Rica 0 x 1 Alemanha.

Aos 16, Venegas caiu no gramado após uma dividida, ficou reclamando de dores na coxa direita, mas logo se levantou e retomou a partida. Aos 20, Rüdiger cabeceou após cobrança de escanteio, mas a bola parou nas mãos do goleiro Navas.

Aos 27, os alemães cobraram escanteio, mas a defesa da Costa Rica fez a defesa. Aos 29, Alemanha chega novamente com Gnabry, que chutou, mas acabou explodindo na marcação. Aos 32, Gavi levou pisão de Taniguchi. Juiz marcou outra falta de ataque. Aos 35, Musiala recebeu pela esquerda, driblou um defensor da Costa Rica e arriscou o chute, mas a bola acabou indo para fora.

Aos 39, Gnabry recebeu na entrada da área, fez o giro e mandou o chute. Apesar do lance bonito, a bola acabou saindo para fora. Aos 44, Sané arriscou o chute à distância, mas acabou pegando forte demais e a bola foi para fora. Aos 46, o primeiro tempo de partida estava encerrado.

Segundo tempo

Logo no início da etapa complementar a Alemanha chegou com Müller pela direita, mas a bola passou por cima da área e foi para fora. Tiro de meta com Keylor Navas.

E os alemães continuaram jogando melhor. Foram os costa-riquenhos, porém, que chegaram ao gol primeiro. Roubando uma bola no meio-campo, sobe até o cruzamento, defendido por Neuer mas, no rebote, Tejeda deixa tudo igual. 1 a 1.

Muslaia quase respondeu colocando os alemães na frente de novo. Aos 15, ele entrou pela esquerda e chuta cruzado, acertando em cheio a trave do goleiro Navas. Aos 21, com amplo domínio alemão, novamente Muslaia tenta o chute, agora de fora da área, mas Navas salva os costa-riquenhos.

Aos 24 minutos, a Costa Rica vira o jogo e estaria classificada. Cruzamento dentro da área, no bate e rebate Vargas empurra para o fundo das redes. 2 a 1 para os latinos.

A felicidade da seleção da América Central, porém, durou pouco. Aos 27 Havertz chutou sem chance para o goleiro Navas. Tudo igual, 2 a 2.

Aos 30, a defesa do jogo. Sané deu passe cruzado para a área costa-riquenha e Füllkrug chutou seco, obrigando Navas a uma grande defesa. Aos 39, porém, não teve jeito. Gnabry cruzou e Havertz virou para os alemães. 3 a 2.

O último gol do jogo, de Füllkrug chegou a ser anulado pela assistente brasileira. Após consultar o VAR, porém, a árbitra do jogo confirma o gol e o 4 a 2 para os alemães.

O jogo terminou assim. Apesar da emocionante virada, os alemães não conseguiram a classificação e se despedem do mundial junto com os costa-riquenhos. Os classificados do Grupo E são o Japão, que pega a Croácia nas oitavas, e a Espanha, que encarará o Marrocos.

