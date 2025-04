Política Alvo de cassação, deputado federal Glauber Braga ganha apoio de Chico Buarque e outros artistas

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Deputado do PSOL está em greve de fome contra a sua cassação, que foi aprovada na Comissão de Ética da Câmara. (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que está fazendo uma greve de fome contra a cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados, recebeu a solidariedade de uma lista de grandes artistas, como os músicos Chico Buarque, Leoni e Teresa Cristina e os atores Pedro Cardoso, Julia Lemmertz, Claudia Abreu e Evandro Mesquita.

Também há um abaixo-assinado pedindo a permanência do parlamentar no cargo, que, de acordo com o seu site pessoal, tinha 141.727 assinaturas até o fim da manhã dessa terça-feira (15).

Glauber está em greve de fome, ingerindo apenas isotônicos, desde a última quarta (9), quando o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a sua cassação. O parlamentar é acusado de agredir com xingamentos e pontapés um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) em outubro do ano passado.

O caso precisa agora passar pelo plenário, mas esta semana as sessões serão remotas, por deliberação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Não há previsão de quando o caso de Glauber será pautado. O deputado e seus correligionários têm afirmado que a sua cassação teria sido apadrinhada pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), com quem Glauber coleciona embates. Ele já chamou o cacique de “bandido” algumas vezes, principalmente por conta do orçamento secreto.

Porém, além dos embates com o adversário ideológico, Glauber também tem desafetos no campo da esquerda. Ele foi um dos que, dentro do PSOL, foram contra a aliança com o presidente Lula nas eleições de 2022. O deputado também foi um dos que votaram contra a cassação da ex-deputada bolsonarista Flordelis, condenada por tramar o assassinato do marido.

Heloísa Helena

Se Glauber chegar a ser cassado, quem assume a sua cadeira será a ex-senadora Heloísa Helena (Rede-RJ), que também pode se tornar uma “pedra no sapato” tanto para o governo quanto para a oposição. Ela foi expulsa do PT em 2003, quando Lula estava no primeiro ano do seu primeiro mandato, por votar contra a reforma da Previdência.

Ela foi uma das fundadoras do PSOL, sigla da qual também se desligou depois de alguns anos. Dentro da Rede, Heloísa Helena é oposição à ala comandada pela ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Um dos principais motivos das divergências entre as duas é o apoio da sigla ao governo petista.

— Veja a lista completa de artistas que apoiam Glauber:

* Chico Buarque

* Julia Lemmertz

* Teresa Cristina

* Elizabeth Savala

* Evandro Mesquita

* Claudia Abreu

* Leoni

* Angela Dippe

* Dadá Coelho

* Pedro Cardoso

* Vera Zimmermann

* João Vitti

* Gringo Cardia

* Miguel Paiva

* Rodrigo Penna

* Silvia Buarque. (Com informações da revista Veja)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/alvo-de-cassacao-deputado-federal-glauber-braga-ganha-apoio-de-chico-buarque-e-outros-artistas/

Alvo de cassação, deputado federal Glauber Braga ganha apoio de Chico Buarque e outros artistas

2025-04-15