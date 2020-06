Geral Angela Ro Ro agradece ajuda depois de apelo nas redes sociais

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Na última sexta-feira (19), a cantora fez um apelo nas redes sociais ao falar que estava passando por dificuldades financeiras. (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Angela Ro Ro agradeceu a ajuda que recebeu de seguidores no Instagram já nas primeiras horas de sábado (20). “Sou grata”, escreveu. Na última sexta-feira (19), a artista, compositora de sucessos como “Amor, meu grande amor”, “Simples Carinho”, e “Só Nos Resta Viver”, fez um apelo nas redes sociais ao falar que estava passando por dificuldades financeiras.

“Estou passando dificuldade financeira! Quem puder depositar apenas R$10 eu agradeço. Saúde a todos”, postou a cantora. Também no mesmo post, ela escreveu: “Já tentei vender uma live, mas ninguém se interessa”, acrescentou.

Considerada pela revista Rolling Stone a trigésima terceira maior voz da música brasileira, a cantora postou dados da conta bancária para depósito de R$ 10. “Quem puder depositar apenas R$ 10, agradeço”.

Desde então artistas e músicos, como Samantha Schmutz e Marina Ruy Barbosa, compartilharam a mensagem e pediram doações para a cantora.

Angela Ro Ro completou 70 anos de idade em 2019. Ela fez uma turnê que comemorou os 40 anos do seu marcante disco de estreia.

A cantora mandou uma mensagem à revista Veja, confirmando que escreveu a postagem: “Escrevi tudo isso porque as pessoas só ajudam artistas que são milionários, como a Ivete Sangalo, e aquela que finge que é homossexual, a Daniela Mercury”, disse, afirmando que está bem de saúde.

Quarentena em Saquarema

A artista ela está passando a quarentena em Saquarema, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro. Lá, ela conta vez por outra com a companhia da namorada, 30 anos mais jovem.

“Ela é a pessoa que eu mais amei, junto com a mamãe. É o maior amor da minha vida. Não consigo comparar as experiências que eu tive numa vida inteira, mas é, latentemente, é a coisa mais forte que eu senti na minha vida e a mulher mais companheira”, disse em suas redes sociais.

Sem revelar a identidade da amada, Angela falou sobre a diferença de idade.

“Ela tem cara de garota, mas também não é nenhuma ninfeta. Já está indo para os 40 anos. Se o Chico Buarque pode, por que eu não posso?”, questionou, divertida, referindo-se ao atual namoro do cantor, de 75 anos, com a advogada e doutora em Direito, Carol Proner, de 43. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal Extra.

