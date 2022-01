Saúde Anvisa libera venda de autotestes de coronavírus no Brasil

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A medida vale apenas para os chamados testes de antígenos Foto: Reprodução de TV A medida vale apenas para os chamados testes de antígenos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu, nesta sexta-feira (28), que vai liberar a venda de autotestes de Covid-19 no Brasil. A decisão não tem efeito imediato: cada empresa interessada em comercializar a sua versão do produto precisa pedir o registro junto à agência, que vai analisar as solicitações.

A medida vale apenas para os chamados testes de antígenos (feitos a partir do swab que coleta o material no fundo da boca e do nariz e busca sinais de anticorpos gerados pelo corpo após a infecção) e não se aplica aos testes RT-PCR (mais precisos, mais demorados e que detectam a presença do material genético do coronavírus).

Ficou definido que o Ministério da Saúde vai incluir orientações sobre o uso dos autotestes em uma atualização do Plano Nacional de Expansão de Testagem para Covid-19 (PNE Teste).

Além disso, sem impor como condição, a Anvisa espera que as empresas desenvolvam estratégias para que voluntariamente os clientes informem seus resultados por meio de um sistema na internet. A agência reguladora aceitou a argumentação do Ministério da Saúde de que é preciso diferenciar o registro do resultado de um autoteste e a notificação de um caso confirmado de Covid.

Segundo a Anvisa, a partir do resultado positivo, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde ou teleatendimento para que um profissional realize a confirmação do diagnóstico, notificação e orientações pertinentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde